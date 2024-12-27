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Posted 27 декабря, 07:24

Published 27 декабря, 07:24

Modified 27 декабря, 07:26

Updated 27 декабря, 07:26

Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в новом году

Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в новом году

27 декабря 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.
Январь обещает быть теплым.

Январь 2025 года в Пермском крае ожидается теплее климатической нормы. Сильных осадков не прогнозируют.

«Температурный фон в среднем за месяц ожидается -14…-10°С, что на 1-2°С выше климатической нормы. Сумма осадков предполагается около или меньше нормы (норма 31–68 мм)», — сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук». Синоптики уточняют, что похожим был первый месяц 2019 года.

Сегодня, 27 декабря, в Перми наблюдается сильный снегопад. Аэропорт Большое Савино отмечает снижение дальности видимости до 400 м. Впрочем, зона осадков имеет небольшую ширину, продлится снегопад недолго. Выпадет 2-4 мм осадков, и лишь на востоке края в районе Губахи может быть до 7 мм, сообщает телегам-канал «Опасные природные явления Пермского края».

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