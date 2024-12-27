Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в новом году

«Температурный фон в среднем за месяц ожидается -14…-10°С, что на 1-2°С выше климатической нормы. Сумма осадков предполагается около или меньше нормы (норма 31–68 мм)», — сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук». Синоптики уточняют, что похожим был первый месяц 2019 года.