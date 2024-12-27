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Posted 27 декабря, 12:23

Published 27 декабря, 12:23

Modified 27 декабря, 12:26

Updated 27 декабря, 12:26

Кот Мандарин — слева.

Сутки сидели на пепелище. Пермяки ищут новых хозяев для кошек, потерявших свой дом

27 декабря 2024, 12:23
Фото: приют «Счастливый хвост». Кот Мандарин — слева.

Пермские волонтеры ищут новых хозяев для кошек, потерявших свой дом

Сюжет
Доброта на ПП
Хозяйка животных отдала их в приют, так как ее дом полностью сгорел.

Приют «Счастливый хвост» ищет новый дом коту и кошке, потерявшим дом во время пожара. Домашних животных назвали Мандарин и Миранда.

Кошки жили с людьми в частном доме в Перми, который сгорел около двух недель назад. Питомцы успели выбежать, хозяйка тоже спаслась, после тушения огня искала их, но так и не нашла, рассказывают в пермской региональной общественной организации «Территория семьи». Животные вернулись на пепелище только на следующий день и просто сидели там на обгоревшем кресле, не зная, куда податься. Их хозяйку приютила знакомая, но кошек взять не могла.

Фото: ПРОО «Территория семьи»

Пермячка решила поехать вахтой на север, чтобы скорее заработать на новый дом. И попросила волонтеров принять Миранду и Мандарина в приют. Сейчас кошкам ищут новых хозяев. В «Счастливом хвосте» говорят, что Миранда — очень ласковая и нежная кошка, а Мандарин — скромный и робкий, но дает себя погладить. Животные кастрированы, стерилизованы и привиты. Кошке около трех лет, а коту — около одного года. Если вы решили подарить животным новый дом, свяжитесь с приютом «Счастливый хвост» в группе «ВКонтакте» или по телефону +7 (966) 793-41-51 (Дарья).

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Пожар#Приют#Домашние животные#Кошки
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