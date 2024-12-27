Сутки сидели на пепелище. Пермяки ищут новых хозяев для кошек, потерявших свой дом

Кошки жили с людьми в частном доме в Перми, который сгорел около двух недель назад. Питомцы успели выбежать, хозяйка тоже спаслась, после тушения огня искала их, но так и не нашла, рассказывают в пермской региональной общественной организации «Территория семьи». Животные вернулись на пепелище только на следующий день и просто сидели там на обгоревшем кресле, не зная, куда податься. Их хозяйку приютила знакомая, но кошек взять не могла.