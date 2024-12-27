Сутки сидели на пепелище. Пермяки ищут новых хозяев для кошек, потерявших свой дом

Posted 27 декабря, 12:23
Published 27 декабря, 12:23
Modified 27 декабря, 12:26
Updated 27 декабря, 12:26
Приют «Счастливый хвост» ищет новый дом коту и кошке, потерявшим дом во время пожара. Домашних животных назвали Мандарин и Миранда.
Кошки жили с людьми в частном доме в Перми, который сгорел около двух недель назад. Питомцы успели выбежать, хозяйка тоже спаслась, после тушения огня искала их, но так и не нашла, рассказывают в пермской региональной общественной организации «Территория семьи». Животные вернулись на пепелище только на следующий день и просто сидели там на обгоревшем кресле, не зная, куда податься. Их хозяйку приютила знакомая, но кошек взять не могла.
Пермячка решила поехать вахтой на север, чтобы скорее заработать на новый дом. И попросила волонтеров принять Миранду и Мандарина в приют. Сейчас кошкам ищут новых хозяев. В «Счастливом хвосте» говорят, что Миранда — очень ласковая и нежная кошка, а Мандарин — скромный и робкий, но дает себя погладить. Животные кастрированы, стерилизованы и привиты. Кошке около трех лет, а коту — около одного года. Если вы решили подарить животным новый дом, свяжитесь с приютом «Счастливый хвост» в группе «ВКонтакте» или по телефону +7 (966) 793-41-51 (Дарья).