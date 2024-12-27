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Posted 27 декабря, 11:08

Published 27 декабря, 11:08

Modified 27 декабря, 11:09

Updated 27 декабря, 11:09

В Чусовом вынесен приговор экс-депутату, сбившему насмерть 10-летнего мальчика

В Чусовом вынесен приговор экс-депутату, сбившему насмерть ребенка-велосипедиста

27 декабря 2024, 11:08
Фото: телеграм-канал СУ СК России по Пермскому краю.

В Чусовом вынесен приговор экс-депутату, сбившему насмерть 10-летнего мальчика

Кроме срока в колонии, мужчину ждут выплаты многомиллионных компенсаций родным погибшего

В Чусовом вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погиб несовершеннолетний велосипедист. На скамье подсудимых оказался бывший депутат Чусовской думы Ильшат Хасянов. О приговоре сообщает краевая прокуратура.

Днем 19 августа этого года в поселке Лямино Хасянов ехал на автомобиле «ВАЗ 2107». Двигаясь по ул. Калинина, 42, он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Фельдшеры скорой помощи боролись за жизнь ребенка, но безуспешно.

Экс-депутату предъявили обвинение по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). На время следствия мужчина был заключен под стражу.

Судом Хасянов признан виновным по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил заявленные родственниками погибшего ребенка гражданские иски на общую сумму 7,9 млн рублей.

Ильшат Хасянов был депутатом Чусовской думы третьего и четвертого созывов. В 2013 году он проходил как самовыдвиженец, в 2016 — от «Единой России». В конце 90-х Хасянов оформил статус ИП и начал заниматься лесозаготовкой.

#Происшествия#Суд#Велосипед#Приговор
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