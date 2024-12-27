В Чусовом вынесен приговор экс-депутату, сбившему насмерть ребенка-велосипедиста

Судом Хасянов признан виновным по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил заявленные родственниками погибшего ребенка гражданские иски на общую сумму 7,9 млн рублей.