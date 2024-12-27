properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 15:27

Published 27 декабря, 15:27

Modified 27 декабря, 15:29

Updated 27 декабря, 15:29

В Пермском крае в ДТП столкнулись 6 автомобилей

В ДТП под Лысьвой столкнулись шесть автомобилей

27 декабря 2024, 15:27
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

В Пермском крае в ДТП столкнулись 6 автомобилей

Пострадал один человек.

Сегодня, 27 декабря, на территории Лысьвенского городского округа произошло ДТП с участием шести автомобилей. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 14:45 по автодороге Кунгур–Соликамск со стороны Соликамска двигался грузовой автомобиль «МАЗ» под управлением 27-летнего водителя, который на 107 км автодороги не учел метеорологических условий, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем Toyota, что впоследствии спровоцировало массовое ДТП.

В результате аварии один человек получил травмы, автомобили получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке трассы восстановлено.

В Краснокамском районе рано утром 20 декабря водитель выехал на встречку и погиб.

Читайте также:
Часть Лысьвы осталась без воды из-за аварии на сетях
#Происшествия#Лысьва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика