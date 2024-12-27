В ДТП под Лысьвой столкнулись шесть автомобилей

Posted 27 декабря, 15:27
Published 27 декабря, 15:27
Modified 27 декабря, 15:29
Updated 27 декабря, 15:29
Сегодня, 27 декабря, на территории Лысьвенского городского округа произошло ДТП с участием шести автомобилей. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 14:45 по автодороге Кунгур–Соликамск со стороны Соликамска двигался грузовой автомобиль «МАЗ» под управлением 27-летнего водителя, который на 107 км автодороги не учел метеорологических условий, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем Toyota, что впоследствии спровоцировало массовое ДТП.
В результате аварии один человек получил травмы, автомобили получили механические повреждения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке трассы восстановлено.
В Краснокамском районе рано утром 20 декабря водитель выехал на встречку и погиб.