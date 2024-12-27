В ДТП под Лысьвой столкнулись шесть автомобилей

Около 14:45 по автодороге Кунгур–Соликамск со стороны Соликамска двигался грузовой автомобиль «МАЗ» под управлением 27-летнего водителя, который на 107 км автодороги не учел метеорологических условий, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем Toyota, что впоследствии спровоцировало массовое ДТП.