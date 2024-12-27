В Минспорта рассказали, как будет работать каток перед Театром-Театром

Posted 27 декабря, 12:58
Published 27 декабря, 12:58
Modified 27 декабря, 13:01
Updated 27 декабря, 13:01
На площади перед Пермским академическим Театром-Театром готовится к открытию ледовый «Бионорд каток». Он будет работать бесплатно, но по предварительной записи, сообщает пресс-служба Минспорта Прикамья.
Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием. График работы катка:
Расписание могут корректировать в зависимости от погоды, предупреждают в краевом министерстве.