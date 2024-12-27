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Posted 27 декабря, 12:58

Published 27 декабря, 12:58

Modified 27 декабря, 13:01

Updated 27 декабря, 13:01

С 30 декабря в Перми откроется каток перед Театром-Театром

В Минспорта рассказали, как будет работать каток перед Театром-Театром

27 декабря 2024, 12:58
Фото: 1MI.

С 30 декабря в Перми откроется каток перед Театром-Театром

Сюжет
Театр-театр
На катания необходима предварительная онлайн-регистрация.

На площади перед Пермским академическим Театром-Театром готовится к открытию ледовый «Бионорд каток». Он будет работать бесплатно, но по предварительной записи, сообщает пресс-служба Минспорта Прикамья.

Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием. График работы катка:

  • Ежедневно с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — на час дольше, до 23:00;
  • Технические часы: с 16:00 до 17:00. Каток будет закрыт на техническое обслуживание, чтобы освежить лед. А 1 января он не будет работать с 14:00 до 21:00.

Расписание могут корректировать в зависимости от погоды, предупреждают в краевом министерстве.

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#Спорт#Общество#Пермь#Каток#Театр-театр#Минспорта
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