В одну из пермских колоний пытались передать наркотики в мюсли и мёде

Posted 27 декабря, 11:58
Published 27 декабря, 11:58
Modified 27 декабря, 12:00
Updated 27 декабря, 12:00
В ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю в поселке Широковский предотвращена попытка доставки наркотиков, спрятанных в мюсли и меде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При досмотре посылки, прибывшей почтой из Екатеринбурга, которая предназначалась 33-летнему осужденному, в 12-ти упаковках мюсли было обнаружено вещество коричнево-зеленого цвета растительного происхождения, предположительно наркотического содержания. Зелье было спрятано ухищренным способом внутри изюма. Также при досмотре пластиковой непрозрачной банки, находящейся в посылке, был обнаружен мед, имеющий специфический запах и кристаллическую консистенцию.
О данном происшествии было доложено руководству учреждения, а также в ГУФСИН России по Пермскому краю. По данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также привлечения всех причастных лиц к ответственности.
Ранее благодаря профессиональным действиям сотрудников, запрещенные предметы не попали в следственный изолятор №1 в Перми, куда к одному из подозреваемых прибыла адвокат для проведения процессуальных действий.