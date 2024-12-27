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Posted 27 декабря, 11:58

Published 27 декабря, 11:58

Modified 27 декабря, 12:00

Updated 27 декабря, 12:00

В ИК-12 в Прикамье пытались в мюсли и мёде передать наркотики

В одну из пермских колоний пытались передать наркотики в мюсли и мёде

27 декабря 2024, 11:58
Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ИК-12 в Прикамье пытались в мюсли и мёде передать наркотики

Посылки с «запрещенкой» были перехвачены сотрудниками ФСИН

В ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю в поселке Широковский предотвращена попытка доставки наркотиков, спрятанных в мюсли и меде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре посылки, прибывшей почтой из Екатеринбурга, которая предназначалась 33-летнему осужденному, в 12-ти упаковках мюсли было обнаружено вещество коричнево-зеленого цвета растительного происхождения, предположительно наркотического содержания. Зелье было спрятано ухищренным способом внутри изюма. Также при досмотре пластиковой непрозрачной банки, находящейся в посылке, был обнаружен мед, имеющий специфический запах и кристаллическую консистенцию.

О данном происшествии было доложено руководству учреждения, а также в ГУФСИН России по Пермскому краю. По данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также привлечения всех причастных лиц к ответственности.

Ранее благодаря профессиональным действиям сотрудников, запрещенные предметы не попали в следственный изолятор №1 в Перми, куда к одному из подозреваемых прибыла адвокат для проведения процессуальных действий.

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#Общество#Наркотики#Колония
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