В Прикамье за год оборот общепита вырос на 5%

Posted 27 декабря, 13:53
Published 27 декабря, 13:53
Modified 27 декабря, 13:55
Updated 27 декабря, 13:55
Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — ноябре 2024 года сложился в сумме 718 млрд. 268,5 млн рублей. Это составляет 104,9% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает Пермьстат.
Оборот розничной торговли края в январе — ноябре 2024 года на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2%.
Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 38 млрд 232,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5% выше уровня прошлого года.
Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря составил 56 млрд 194,9 млн рублей, что соответствует 47 дням торговли.
В Пермском крае замедлился рост экономической активности в металлургии и обрабатывающей промышленности. Об этом в своем докладе в декабре сообщает Банк России.