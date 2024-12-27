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Posted 27 декабря, 13:53

Published 27 декабря, 13:53

Modified 27 декабря, 13:55

Updated 27 декабря, 13:55

В Прикамье за год оборот общепита вырос на 5%, а торговли — на 4,9%.

В Прикамье за год оборот общепита вырос на 5%

27 декабря 2024, 13:53
Фото: 1MI.

В Прикамье за год оборот общепита вырос на 5%, а торговли — на 4,9%.

Сюжет
Пермьстат
Пермяки и гости региона оставили в кафе и ресторанах более 38 млрд рублей.

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — ноябре 2024 года сложился в сумме 718 млрд. 268,5 млн рублей. Это составляет 104,9% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли края в январе — ноябре 2024 года на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 38 млрд 232,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря составил 56 млрд 194,9 млн рублей, что соответствует 47 дням торговли.

В Пермском крае замедлился рост экономической активности в металлургии и обрабатывающей промышленности. Об этом в своем докладе в декабре сообщает Банк России.

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#Экономика#Пермьстат
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