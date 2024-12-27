В Прикамье за год оборот общепита вырос на 5%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — ноябре 2024 года сложился в сумме 718 млрд. 268,5 млн рублей. Это составляет 104,9% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает Пермьстат.