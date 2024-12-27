Житель Белова пытался хитрым способом украсть красную икру из магазина

В Кемерове мужчина придумал дерзкую схему кражи из гипермаркета. Злоумышленник пришел в магазин на проспекте Кузнецком и достал из холодильника банку красной икры стоимостью около 4 тыс. рублей. Затем он прошел в примерочную, переложил содержимое банки в небольшой пакет, спрятал пустую емкость и направился к выходу из магазина.