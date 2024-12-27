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Posted 27 декабря, 08:37

Published 27 декабря, 08:37

Modified 27 декабря, 08:40

Updated 27 декабря, 08:40

Житель Белова пытался хитрым способом украсть красную икру из магазина

Житель Белова пытался хитрым способом украсть красную икру из магазина

27 декабря 2024, 08:37
Фото: Росгвардия.
Сотрудники магазина предотвратили преступление.

В Кемерове мужчина придумал дерзкую схему кражи из гипермаркета. Злоумышленник пришел в магазин на проспекте Кузнецком и достал из холодильника банку красной икры стоимостью около 4 тыс. рублей. Затем он прошел в примерочную, переложил содержимое банки в небольшой пакет, спрятал пустую емкость и направился к выходу из магазина.

Однако работники гипермаркета заметили противозаконные действия покупателя и вызвали правоохранителей. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в карманах 48-летнего злоумышленника нашли пакет с красной икрой, а позже — пустую банку из-под деликатеса. Вора передали полиции.

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#Происшествия#Общество#Кража
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