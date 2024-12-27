Житель Белова пытался хитрым способом украсть красную икру из магазина

Posted 27 декабря, 08:37
Published 27 декабря, 08:37
Modified 27 декабря, 08:40
Updated 27 декабря, 08:40
В Кемерове мужчина придумал дерзкую схему кражи из гипермаркета. Злоумышленник пришел в магазин на проспекте Кузнецком и достал из холодильника банку красной икры стоимостью около 4 тыс. рублей. Затем он прошел в примерочную, переложил содержимое банки в небольшой пакет, спрятал пустую емкость и направился к выходу из магазина.
Однако работники гипермаркета заметили противозаконные действия покупателя и вызвали правоохранителей. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в карманах 48-летнего злоумышленника нашли пакет с красной икрой, а позже — пустую банку из-под деликатеса. Вора передали полиции.