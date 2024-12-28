«Амкар Пермь» покинули защитник и голкипер

Posted 28 декабря, 10:13
Published 28 декабря, 10:13
Modified 28 декабря, 10:15
Updated 28 декабря, 10:15
«Амкар Пермь» покидают Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев. У игроков закончились сроки контрактов, сообщает пресс-служба клуба.
Антон присоединился к «Амкару» в феврале 2022 года в первом сезоне. Защитник провёл за красно-чёрных 73 игры, забил один гол и сделал четыре голевые передачи. Является вторым рекордсменом по количеству игр за «Амкар Пермь».
Хазбулат выступал за «Амкар» с июня 2023 года. Голкипер отыграл за пермский клуб 35 игр, в 16 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Главному тренеру ФК «Амкар-Пермь» Андрею Блажко продлен контракт на сезон 2025 года.