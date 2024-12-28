properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 10:13

Published 28 декабря, 10:13

Modified 28 декабря, 10:15

Updated 28 декабря, 10:15

Из «Амкара Пермь» ушли два игрока

«Амкар Пермь» покинули защитник и голкипер

28 декабря 2024, 10:13
Фото: ФК Амкар Пермь.

Из «Амкара Пермь» ушли два игрока

Сюжет
Амкар
У игроков закончились действующие контракты.

«Амкар Пермь» покидают Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев. У игроков закончились сроки контрактов, сообщает пресс-служба клуба.

Антон присоединился к «Амкару» в феврале 2022 года в первом сезоне. Защитник провёл за красно-чёрных 73 игры, забил один гол и сделал четыре голевые передачи. Является вторым рекордсменом по количеству игр за «Амкар Пермь».

Хазбулат выступал за «Амкар» с июня 2023 года. Голкипер отыграл за пермский клуб 35 игр, в 16 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Главному тренеру ФК «Амкар-Пермь» Андрею Блажко продлен контракт на сезон 2025 года.

Читайте также:
Профессиональные спортклубы: жить автономно — смерти подобно?В ФК «Амкар Пермь» прокомментировали снос фан-шопа у стадиона«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России
#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар#Амкар-Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика