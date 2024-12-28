Дмитрий Махонин проверил ход строительства объектов здравоохранения Перми

Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме, а также будет разделен функционально на несколько зон. Он рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания и будет работать в том числе с детьми раннего возраста. Реабилитацию в нем смогут пройти дети с самого раннего возраста. Ежегодно он будет принимать более 1,5 тыс. ребят.