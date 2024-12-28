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Posted 28 декабря, 16:13

Published 28 декабря, 16:13

Modified 28 декабря, 16:15

Updated 28 декабря, 16:15

Дмитрий Махонин проверил ход строительства объектов здравоохранения Перми

Дмитрий Махонин проверил ход строительства объектов здравоохранения Перми

28 декабря 2024, 16:13
Фото: пресс-служба администрации губернатора.
Глава региона посетил стройплощадки краевого детского реабилитационного и онкологического центров.

Дмитрий Махонин посетил стройплощадки краевого детского реабилитационного и онкологического центров. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края

«Продолжаем создавать медицинский кластер Камской долины, где уже расположены Город сердца и Перинатальный центр. Совсем рядом, на ул. Маршала Жукова, возводим Краевой детский реабилитационный центр. Здесь уже начали выполнять отделочные работы», — пояснил глава региона.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в онкологическом центре уже летом следующего года начнется внутренняя отделка помещений. По его оценкам, строительство объекта закончится в 2026 году.

Также здесь, на ул. Маршала Жукова, за счет краевого бюджета возводится детский реабилитационный центр общей площадью более 7 тысяч кв. метров. В настоящее время подрядчиком возводятся внутренние перегородки и начинаются отделочные работы.

Помимо специализированного оборудования здесь оборудуют библиотеку, игровые и спортивные зоны для ребят всех возрастов. Получить помощь в центре смогут семьи со всего Пермского края — родители будут находиться рядом с детьми во время реабилитации.

Ввести в эксплуатацию краевой центр планируется в 2025 году.

Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме, а также будет разделен функционально на несколько зон. Он рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания и будет работать в том числе с детьми раннего возраста. Реабилитацию в нем смогут пройти дети с самого раннего возраста. Ежегодно он будет принимать более 1,5 тыс. ребят.

#Здравоохранение#Дмитрий махонин
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