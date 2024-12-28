Достроен проблемный дом «Треста №14». Дольщики ждали своих квартир больше шести лет

Возведением дома на Сокольской занималось ПАО «Строительно-монтажный трест №14». На объекте несколько раз менялись подрядчики, достраивал его пермский генподрядчик ООО «Акрополь-М». Дом должны были сдать в эксплуатацию еще во втором квартале 2018 года, но этого не случилось. В январе 2021 года «Трест №14» был признан банкротом, а позже власти решили его достроить.