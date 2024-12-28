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Posted 28 декабря, 03:56

Published 28 декабря, 03:56

Modified 28 декабря, 03:58

Updated 28 декабря, 03:58

В Кировском районе Перми достроили проблемный дом «Треста №14»

Достроен проблемный дом «Треста №14». Дольщики ждали своих квартир больше шести лет

28 декабря 2024, 03:56
Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края.

В Кировском районе Перми достроили проблемный дом «Треста №14»

Сюжет
Обманутые дольщики
Первоначальный застройщик был признан банкротом почти четыре года назад.

В Кировском районе Перми завершилось возведение многоквартирного жилого дома на ул. Сокольская, 10б. Объект успешно прошел итоговую проверку, а Фонд защиты прав дольщиков Прикамья получил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, передача ключей от квартир начнется после новогодних выходных. Свои квартиры в жилом доме ждут 317 человек.

Возведением дома на Сокольской занималось ПАО «Строительно-монтажный трест №14». На объекте несколько раз менялись подрядчики, достраивал его пермский генподрядчик ООО «Акрополь-М». Дом должны были сдать в эксплуатацию еще во втором квартале 2018 года, но этого не случилось. В январе 2021 года «Трест №14» был признан банкротом, а позже власти решили его достроить.

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#Недвижимость#Общество#Обманутые дольщики#Пермь#Минстрой#Кировский район
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