Достроен проблемный дом «Треста №14». Дольщики ждали своих квартир больше шести лет

Posted 28 декабря, 03:56
Published 28 декабря, 03:56
Modified 28 декабря, 03:58
Updated 28 декабря, 03:58
В Кировском районе Перми завершилось возведение многоквартирного жилого дома на ул. Сокольская, 10б. Объект успешно прошел итоговую проверку, а Фонд защиты прав дольщиков Прикамья получил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, передача ключей от квартир начнется после новогодних выходных. Свои квартиры в жилом доме ждут 317 человек.
Возведением дома на Сокольской занималось ПАО «Строительно-монтажный трест №14». На объекте несколько раз менялись подрядчики, достраивал его пермский генподрядчик ООО «Акрополь-М». Дом должны были сдать в эксплуатацию еще во втором квартале 2018 года, но этого не случилось. В январе 2021 года «Трест №14» был признан банкротом, а позже власти решили его достроить.