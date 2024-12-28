ЕР: Поддержка ветеранов боевых действий в текущем году также значительно возросла

Якушев отметил, что на прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили приоритетные задачи на ближайшее время. Эти задачи во многом связаны с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В связи с этим в народную программу партии был добавлен отдельный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила представительство ветеранов боевых действий в органах власти на местах и в руководящих органах партии. Якушев подчеркнул, что работа по созданию новой элиты в стране продолжится, и это станет основным направлением как в 2025 году, так и в 2026-м.