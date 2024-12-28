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Posted 28 декабря, 08:31

Published 28 декабря, 08:31

Modified 28 декабря, 12:01

Updated 28 декабря, 12:01

ЕР: Поддержка ветеранов боевых действий в текущем году также значительно возросла

ЕР: Поддержка ветеранов боевых действий в текущем году также значительно возросла

28 декабря 2024, 08:31
Фото: ER.RU..
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подвел итоги 2024 года.
Фото: ER.RU.

По его мнению, уходящий год стал для всех временем испытаний и трудностей: проверкой силы духа и готовности продемонстрировать преданность ценностям и идеалам. Он также акцентировал внимание на беспрецедентном давлении, с которым столкнулась страна в связи с продолжающейся специальной военной операцией, пишет mkset.ru.

Говоря о достижениях «Единой России», Якушев отметил, что благодаря поправкам, предложенным депутатами, был принят бюджет, способствующий экономическому и социальному развитию страны. По инициативе членов партии были разработаны и приняты свыше 50 законов, касающихся семейной политики, а также более 130 законов, направленных на защиту прав участников специальной военной операции и их семей.

Якушев отметил, что на прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили приоритетные задачи на ближайшее время. Эти задачи во многом связаны с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В связи с этим в народную программу партии был добавлен отдельный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила представительство ветеранов боевых действий в органах власти на местах и в руководящих органах партии. Якушев подчеркнул, что работа по созданию новой элиты в стране продолжится, и это станет основным направлением как в 2025 году, так и в 2026-м.

Секретарь генсовета также напомнил, что на съезде президент акцентировал внимание на важной роли «Единой России» в реализации программ по строительству и ремонту школ, социальной газификации и других значимых для граждан инициативах.

«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры — региональных отделений, „Молодой Гвардии Единой России“, института наших сторонников», — сказал Якушев.

Подводя итоги Года первичных отделений в 2024-м, Якушев подчеркнул, что 2025 год станет Годом муниципального депутата. Об этом информирует сайт ER.RU.

Продолжится анализ внутренних ресурсов, а также возрастет значение партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо осведомлены о проблемах своих округов. Он также выразил уверенность в том, что при поддержке граждан страны большая профессиональная команда «Единой России» справится как с существующими, так и с новыми вызовами.

«Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», — подытожил секретарь генсовета партии.

Видео: ER.RU..
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