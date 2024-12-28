ЕР: Поддержка ветеранов боевых действий в текущем году также значительно возросла

Posted 28 декабря, 08:31
Published 28 декабря, 08:31
Modified 28 декабря, 12:01
Updated 28 декабря, 12:01
По его мнению, уходящий год стал для всех временем испытаний и трудностей: проверкой силы духа и готовности продемонстрировать преданность ценностям и идеалам. Он также акцентировал внимание на беспрецедентном давлении, с которым столкнулась страна в связи с продолжающейся специальной военной операцией, пишет mkset.ru.
Говоря о достижениях «Единой России», Якушев отметил, что благодаря поправкам, предложенным депутатами, был принят бюджет, способствующий экономическому и социальному развитию страны. По инициативе членов партии были разработаны и приняты свыше 50 законов, касающихся семейной политики, а также более 130 законов, направленных на защиту прав участников специальной военной операции и их семей.
Якушев отметил, что на прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили приоритетные задачи на ближайшее время. Эти задачи во многом связаны с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В связи с этим в народную программу партии был добавлен отдельный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила представительство ветеранов боевых действий в органах власти на местах и в руководящих органах партии. Якушев подчеркнул, что работа по созданию новой элиты в стране продолжится, и это станет основным направлением как в 2025 году, так и в 2026-м.
Секретарь генсовета также напомнил, что на съезде президент акцентировал внимание на важной роли «Единой России» в реализации программ по строительству и ремонту школ, социальной газификации и других значимых для граждан инициативах.
«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры — региональных отделений, „Молодой Гвардии Единой России“, института наших сторонников», — сказал Якушев.
Подводя итоги Года первичных отделений в 2024-м, Якушев подчеркнул, что 2025 год станет Годом муниципального депутата. Об этом информирует сайт ER.RU.
Продолжится анализ внутренних ресурсов, а также возрастет значение партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо осведомлены о проблемах своих округов. Он также выразил уверенность в том, что при поддержке граждан страны большая профессиональная команда «Единой России» справится как с существующими, так и с новыми вызовами.
«Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», — подытожил секретарь генсовета партии.