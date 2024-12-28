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Posted 28 декабря, 02:21

Published 28 декабря, 02:21

Modified 28 декабря, 02:23

Updated 28 декабря, 02:23

Пермский ХК «Молот» покинул 29-летний нападающий Дмитрий Бойчук

Из хоккейного «Молота» ушел форвард Дмитрий Бойчук

28 декабря 2024, 02:21
Фото: пресс-служба ХК «Молот».

Пермский ХК «Молот» покинул 29-летний нападающий Дмитрий Бойчук

Спортсмен пришел в пермскую команду минувшей весной.

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул 29-летниий нападающий Дмитрий Бойчук. Спортсмен пришел в команду в минувшее межсезонье, в начале мая. Он сыграл за «Молот» 36 матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов за результативность при показателе полезности +3. Как сообщает пресс-служба нашего ХК, Дмитрий покидает команду по обоюдному согласию сторон.

Хоккеист начинал спортивную карьеру в Москве, будучи юниором, выступал за московское «Динамо» и ЦСКА. Во Всероссийской хоккейной лиге Дмитрий Бойчук защищал цвета хоккейных клубов «Нефтяник», «Барс», «Рубин», «Дизель» и другие. До прихода в «Молот» спортсмен играл в составе ХК «Буран» и «Зауралье».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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