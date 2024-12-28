Из хоккейного «Молота» ушел форвард Дмитрий Бойчук

Posted 28 декабря, 02:21
Published 28 декабря, 02:21
Modified 28 декабря, 02:23
Updated 28 декабря, 02:23
Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул 29-летниий нападающий Дмитрий Бойчук. Спортсмен пришел в команду в минувшее межсезонье, в начале мая. Он сыграл за «Молот» 36 матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов за результативность при показателе полезности +3. Как сообщает пресс-служба нашего ХК, Дмитрий покидает команду по обоюдному согласию сторон.
Хоккеист начинал спортивную карьеру в Москве, будучи юниором, выступал за московское «Динамо» и ЦСКА. Во Всероссийской хоккейной лиге Дмитрий Бойчук защищал цвета хоккейных клубов «Нефтяник», «Барс», «Рубин», «Дизель» и другие. До прихода в «Молот» спортсмен играл в составе ХК «Буран» и «Зауралье».