Из хоккейного «Молота» ушел форвард Дмитрий Бойчук

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул 29-летниий нападающий Дмитрий Бойчук. Спортсмен пришел в команду в минувшее межсезонье, в начале мая. Он сыграл за «Молот» 36 матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов за результативность при показателе полезности +3. Как сообщает пресс-служба нашего ХК, Дмитрий покидает команду по обоюдному согласию сторон.