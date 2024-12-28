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Posted 28 декабря, 13:00

Published 28 декабря, 13:00

Modified 28 декабря, 13:00

Updated 28 декабря, 13:00

Магазин-нарушитель, финал показов балетов и проездные. Главное за неделю в Прикамье

Магазин-нарушитель, финал показов балетов и проездные. Главное за неделю в Прикамье

28 декабря 2024, 13:00
Фото: ideogram.ai.
Рассказываем о самых важных новостях недели по мнению читателей.

И снова критика от Губерниева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь критикует властей Чайковского и Пермского края. На этот раз он озвучил претензии во время комментирования третьего Кубка Содружества по биатлону в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сильно досталось Федеральному центру подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». В эфире Губерниев поделился «криком души» тренерского корпуса школы «Трамплин» Санкт-Петербурга. Тренеры приехали на сбор и обнаружили, что там «конь не валялся», а по деревянным конструкциям небезопасно ходить. Дмитрий Губерниев сообщил, что направил «сигнал SOS» краевому и федеральному министерствам спорта.

Шоколадные конфеты с сюрпризом

Пермячка решила купить сладостей в одном из магазинов сети «Магнит», но ее ждал неприятный подарок. Придя домой, она заметила в конфетах червей и обратилась в Роспотребнадзор.

Специалисты приняли жалобу, провели проверку и обнаружили, что в магазине живут какаовые огнёвки. Были найдены нарушения в уборке помещений и условиях хранения продукции. В результате суд решил закрыть магазин на 60 суток, признав его администрацию виновной в нарушении санитарных и гигиенических норм, а также невыполнении санитарно-гигиенических мероприятий.

Последние балеты Пермской оперы

К счастью, только два — у них заканчивается лицензия на постановки. В конце января 2025 года в последний раз покажут балет Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта.

Это не единственная новость об окончании действия лицензий на спектакли в Пермском театре оперы и балета. В начале ноября три спектакля были показаны в последний раз на его сцене.

Самый высокий ТЦ в городе — под снос

Администрация Свердловского района хочет снести недостроенное 10-этажное здание на Лодыгина, 44а. Власти считают этот ТЦ самовольной постройкой.

Чиновники подали иск к компании «Строительно-монтажное управление №11», которая строит объект. Власти хотят заставить девелопера снести здание в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. А если решение не будет исполнено, администрация хочет взыскать с СМУ №11 неустойку. Иск пока находится в процессе рассмотрения.

Проездные станут дороже

С 15 апреля 2025 года в Перми вырастет стоимость проезда в городских автобусах и трамваях. Стоимость одной поездки сейчас составляет 37 рублей, а будет все 40. Так ранее решили в Пермской гордуме.

Вот и проездные — как безлимитные, так и на ограниченное количество поездок, — подорожают. Например, безлимит на один день будет стоить не 139 рублей, а 150. А безлимит на год подорожает более чем на тысячу рублей.

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#Общество#Пермь#Итоги
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