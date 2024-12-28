Магазин-нарушитель, финал показов балетов и проездные. Главное за неделю в Прикамье

Posted 28 декабря, 13:00
Published 28 декабря, 13:00
Modified 28 декабря, 13:00
Updated 28 декабря, 13:00
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь критикует властей Чайковского и Пермского края. На этот раз он озвучил претензии во время комментирования третьего Кубка Содружества по биатлону в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сильно досталось Федеральному центру подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». В эфире Губерниев поделился «криком души» тренерского корпуса школы «Трамплин» Санкт-Петербурга. Тренеры приехали на сбор и обнаружили, что там «конь не валялся», а по деревянным конструкциям небезопасно ходить. Дмитрий Губерниев сообщил, что направил «сигнал SOS» краевому и федеральному министерствам спорта.
Пермячка решила купить сладостей в одном из магазинов сети «Магнит», но ее ждал неприятный подарок. Придя домой, она заметила в конфетах червей и обратилась в Роспотребнадзор.
Специалисты приняли жалобу, провели проверку и обнаружили, что в магазине живут какаовые огнёвки. Были найдены нарушения в уборке помещений и условиях хранения продукции. В результате суд решил закрыть магазин на 60 суток, признав его администрацию виновной в нарушении санитарных и гигиенических норм, а также невыполнении санитарно-гигиенических мероприятий.
К счастью, только два — у них заканчивается лицензия на постановки. В конце января 2025 года в последний раз покажут балет Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта.
Это не единственная новость об окончании действия лицензий на спектакли в Пермском театре оперы и балета. В начале ноября три спектакля были показаны в последний раз на его сцене.
Администрация Свердловского района хочет снести недостроенное 10-этажное здание на Лодыгина, 44а. Власти считают этот ТЦ самовольной постройкой.
Чиновники подали иск к компании «Строительно-монтажное управление №11», которая строит объект. Власти хотят заставить девелопера снести здание в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. А если решение не будет исполнено, администрация хочет взыскать с СМУ №11 неустойку. Иск пока находится в процессе рассмотрения.
С 15 апреля 2025 года в Перми вырастет стоимость проезда в городских автобусах и трамваях. Стоимость одной поездки сейчас составляет 37 рублей, а будет все 40. Так ранее решили в Пермской гордуме.
Вот и проездные — как безлимитные, так и на ограниченное количество поездок, — подорожают. Например, безлимит на один день будет стоить не 139 рублей, а 150. А безлимит на год подорожает более чем на тысячу рублей.