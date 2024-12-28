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Posted 28 декабря, 07:34

Published 28 декабря, 07:34

Modified 28 декабря, 07:36

Updated 28 декабря, 07:36

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края уходит в отставку

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края уходит в отставку

28 декабря 2024, 07:34
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Сюжет
Кадровые перестановки
Последний рабочий день чиновницы — 19 января.

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова уходит с поста. По данным краевой газеты «Звезда», она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Последним рабочим днем чиновницы на посту министра станет 19 января. При этом, она останется в структуре регионального правительства. Один из вероятных кандидатов на пост исполняющего обязанности руководителя ведомства — заместитель Козловой, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин.

Напомним, Мария Козлова возглавила краевое Министерство тарифного регулирования и энергетики края 1 ноября 2022 года. Ранее она занимала должность первого зама министра ЖКХ и благоустройства.

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