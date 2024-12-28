Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края уходит в отставку

Последним рабочим днем чиновницы на посту министра станет 19 января. При этом, она останется в структуре регионального правительства. Один из вероятных кандидатов на пост исполняющего обязанности руководителя ведомства — заместитель Козловой, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин.