Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края уходит в отставку

Posted 28 декабря, 07:34
Published 28 декабря, 07:34
Modified 28 декабря, 07:36
Updated 28 декабря, 07:36
Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова уходит с поста. По данным краевой газеты «Звезда», она подала заявление об увольнении по собственному желанию.
Последним рабочим днем чиновницы на посту министра станет 19 января. При этом, она останется в структуре регионального правительства. Один из вероятных кандидатов на пост исполняющего обязанности руководителя ведомства — заместитель Козловой, начальник управления регулирования и контроля Сергей Россихин.
Напомним, Мария Козлова возглавила краевое Министерство тарифного регулирования и энергетики края 1 ноября 2022 года. Ранее она занимала должность первого зама министра ЖКХ и благоустройства.