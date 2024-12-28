На пожаре в селе Пелым Пермского края нашли тело мужчины

В краевом МЧС уточняют, что информация о пожаре на ул. Центральная поступила им 26 декабря в 21:54. На вызов реагировали 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован в 22:11, потушен в 22:12, предварительно, огонь охватил площадь 5 кв. м. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главного управления МЧС также проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину возгорания.