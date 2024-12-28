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Posted 28 декабря, 06:29

Published 28 декабря, 06:29

Modified 28 декабря, 06:31

Updated 28 декабря, 06:31

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Прикамье

На пожаре в селе Пелым Пермского края нашли тело мужчины

28 декабря 2024, 06:29
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Прикамье

Инцидент произошел поздним вечером 26 декабря.

Гайнский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту обнаружения тела мужчины во время тушения пожара в селе Пелым Кочевского района. Трагедия произошла вечером 26 декабря в деревянном жилом доме. В ходе ликвидации пожара нашли тело погибшего.

Предварительной причиной случившегося называют неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователь проводит осмотр места инцидента, назначаются необходимые судебные экспертизы для выяснения причин пожара и гибели человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В краевом МЧС уточняют, что информация о пожаре на ул. Центральная поступила им 26 декабря в 21:54. На вызов реагировали 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован в 22:11, потушен в 22:12, предварительно, огонь охватил площадь 5 кв. м. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главного управления МЧС также проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

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