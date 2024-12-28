Наступившие выходные в Прикамье будут немного снежными и умеренно теплыми

В субботу и воскресенье ожидается, что атмосферное давление немного поднимется из-за влияния промежуточного барического гребня. Температура воздуха слегка понизится, а интенсивность снегопадов уменьшится. В течение суток в Прикамье прогнозируется температура воздуха от -8° до -3°. В Перми сегодня ожидается -5…-3°, а завтра -7…-5°, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.