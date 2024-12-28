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Posted 28 декабря, 02:47

Published 28 декабря, 02:47

Modified 28 декабря, 02:49

Updated 28 декабря, 02:49

В эти выходные 28 и 29 декабря в Прикамье будет немного снежно и тепло

Наступившие выходные в Прикамье будут немного снежными и умеренно теплыми

28 декабря 2024, 02:47
Фото: properm.ru.

В эти выходные 28 и 29 декабря в Прикамье будет немного снежно и тепло

Резких колебаний столбика термометра в течение суток можно не ждать.

Погода в Пермском крае в эти выходные, 28 и 29 декабря, будет умеренно теплой с небольшими снегопадами.

В субботу и воскресенье ожидается, что атмосферное давление немного поднимется из-за влияния промежуточного барического гребня. Температура воздуха слегка понизится, а интенсивность снегопадов уменьшится. В течение суток в Прикамье прогнозируется температура воздуха от -8° до -3°. В Перми сегодня ожидается -5…-3°, а завтра -7…-5°, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики рассказали, что январь 2025 года будет теплее климатической нормы. Сильных снегопадов не прогнозируется.

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