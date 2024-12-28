Пермский аэропорт обслужил за год более 1,95 миллиона пассажиров

Posted 28 декабря, 14:18
Published 28 декабря, 14:18
Modified 28 декабря, 14:20
Updated 28 декабря, 14:20
В 2024 году аэропорт Пермь обслужил более 1,95 млн пассажиров. Такие данные обнародовала пресс-служба воздушной гавани.
Наибольшее количество пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 660 тыс. Всего Большое Савино обслуживало воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
Количество прямых направлений, по которым можно было отправиться из Перми, достигло 30. Самым популярным оказалось направление Пермь-Москва. Им воспользовались более 900 тыс. человек.
Сегодня стало известно, что Росавиация аннулировала допуски у двух авиаперевозчиков на осуществление международных перелетов из Перми. Компания NordStar не сможет летать из Перми в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Пафос и Ларнаку (Кипр). А у перевозчика «Ай Флай» (iFly Airlines) отозван допуск в китайскую Санью.