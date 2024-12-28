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Posted 28 декабря, 14:18

Published 28 декабря, 14:18

Modified 28 декабря, 14:20

Updated 28 декабря, 14:20

20 авиакомпаний доставили в Пермь и вывезли за 2024 год 1,95 млн пассажиров

Пермский аэропорт обслужил за год более 1,95 миллиона пассажиров

28 декабря 2024, 14:18
Фото: 1MI.

20 авиакомпаний доставили в Пермь и вывезли за 2024 год 1,95 млн пассажиров

Большое Савино использовали воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

В 2024 году аэропорт Пермь обслужил более 1,95 млн пассажиров. Такие данные обнародовала пресс-служба воздушной гавани.

Наибольшее количество пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 660 тыс. Всего Большое Савино обслуживало воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Количество прямых направлений, по которым можно было отправиться из Перми, достигло 30. Самым популярным оказалось направление Пермь-Москва. Им воспользовались более 900 тыс. человек.

Сегодня стало известно, что Росавиация аннулировала допуски у двух авиаперевозчиков на осуществление международных перелетов из Перми. Компания NordStar не сможет летать из Перми в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Пафос и Ларнаку (Кипр). А у перевозчика «Ай Флай» (iFly Airlines) отозван допуск в китайскую Санью.

#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Итоги
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