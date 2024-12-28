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Posted 28 декабря, 15:32

Published 28 декабря, 15:32

Modified 28 декабря, 15:34

Updated 28 декабря, 15:34

Даниил Зуев и Андрей Придюк

Пермский футбольный клуб покинули еще два игрока

28 декабря 2024, 15:32
Фото: ФК Амкар Пермь. Даниил Зуев и Андрей Придюк

Закончились арендные соглашения у 2 футболистов «Амкар Пермь»

Сюжет
Амкар
Еще два футболиста продлили контракты

Закончились арендные соглашения у двух футболистов «Амкар Пермь» Джамала Дибиргаджиева и Данила Капустянского. Об это сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока присоединились к команде в июле 2024 года. Джамал провёл за красно-чёрных 14 игр, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Данил сыграл за «Амкар» пять игр, после чего получил тяжёлую травму.

Ещё два игрока, Даниил Зуев и Андрей Придюк, продлили контракты с клубом

Даниил провёл за красно-чёрных 39 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Андрей сыграл за «Амкар Пермь» 38 игр и является вице-капитаном команды. Оба игрока — воспитанники пермского футбола.

Также действующие контракты с клубом имеют Денис Чушъялов и молодые пермские футболисты, отмечают в клубе.

Ранее стало известно, что «Амкар Пермь» покидают Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев. У игроков закончились сроки контрактов.

#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
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