Пермский футбольный клуб покинули еще два игрока

Posted 28 декабря, 15:32
Published 28 декабря, 15:32
Modified 28 декабря, 15:34
Updated 28 декабря, 15:34
Закончились арендные соглашения у двух футболистов «Амкар Пермь» Джамала Дибиргаджиева и Данила Капустянского. Об это сообщает пресс-служба клуба.
Оба игрока присоединились к команде в июле 2024 года. Джамал провёл за красно-чёрных 14 игр, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Данил сыграл за «Амкар» пять игр, после чего получил тяжёлую травму.
Ещё два игрока, Даниил Зуев и Андрей Придюк, продлили контракты с клубом
Даниил провёл за красно-чёрных 39 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Андрей сыграл за «Амкар Пермь» 38 игр и является вице-капитаном команды. Оба игрока — воспитанники пермского футбола.
Также действующие контракты с клубом имеют Денис Чушъялов и молодые пермские футболисты, отмечают в клубе.
Ранее стало известно, что «Амкар Пермь» покидают Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев. У игроков закончились сроки контрактов.