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Posted 28 декабря, 05:40

Published 28 декабря, 05:40

Modified 28 декабря, 06:16

Updated 28 декабря, 06:16

Схема движения на участке шоссе Космонавтов изменится с 3 января 2025 года

После Нового года изменится схема движения на участке шоссе Космонавтов

28 декабря 2024, 05:40
Фото: Google Maps.

Схема движения на участке шоссе Космонавтов изменится с 3 января 2025 года

Сюжет
Пермские дороги
Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты движения.

На шоссе Космонавтов до улицы Пушкина на месяц изменится схема организации дорожного движения. В период с 09:00 3 января до 00:00 3 февраля 2025 года движение транспорта рядом с ул. Мильчакова сохранится по двум полосам в оба направления, но будет изменена траектория.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края со ссылкой на региональный Центр безопасности дорожного движения, движение на шоссе Космонавтов изменится для проведения работ по переустройству тепловых сетей. Водителей просят отнестись к неудобствам с пониманием.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Минтранс#Шоссе космонавтов
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