После Нового года изменится схема движения на участке шоссе Космонавтов

На шоссе Космонавтов до улицы Пушкина на месяц изменится схема организации дорожного движения. В период с 09:00 3 января до 00:00 3 февраля 2025 года движение транспорта рядом с ул. Мильчакова сохранится по двум полосам в оба направления, но будет изменена траектория.