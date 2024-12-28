После Нового года изменится схема движения на участке шоссе Космонавтов

Posted 28 декабря, 05:40
Published 28 декабря, 05:40
Modified 28 декабря, 06:16
Updated 28 декабря, 06:16
На шоссе Космонавтов до улицы Пушкина на месяц изменится схема организации дорожного движения. В период с 09:00 3 января до 00:00 3 февраля 2025 года движение транспорта рядом с ул. Мильчакова сохранится по двум полосам в оба направления, но будет изменена траектория.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края со ссылкой на региональный Центр безопасности дорожного движения, движение на шоссе Космонавтов изменится для проведения работ по переустройству тепловых сетей. Водителей просят отнестись к неудобствам с пониманием.