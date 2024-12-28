Росавиация отозвала допуски на перелеты из Перми у двух авиакомпаний

Posted 28 декабря, 04:26
Published 28 декабря, 04:26
Modified 28 декабря, 04:28
Updated 28 декабря, 04:28
Росавиация аннулировала допуски у двух авиаперевозчиков на осуществление международных перелетов из Перми, пишет Business Class. Компания NordStar не сможет летать из Перми в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Пафос и Ларнаку (Кипр). А у перевозчика «Ай Флай» (iFly Airlines) отозван допуск в китайскую Санью.
Федеральное агентство воздушного транспорта отозвало у ряда авиакомпаний разрешения на выполнение полетов из России в Австрию, Армению, Беларусь, Венгрию, Доминикану, Египет, Испанию, Литву, Казахстан и другие страны.
Авиакомпания NordStar в настоящее время летает в Казань и Норильск. По расписанию аэропорта Большое Савино, полетная программа в эти два года действует до конца сентября 2025 года.