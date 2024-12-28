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Posted 28 декабря, 04:26

Published 28 декабря, 04:26

Modified 28 декабря, 04:28

Updated 28 декабря, 04:28

У двух авиакомпаний отозвали допуски на рейсы из Перми

Росавиация отозвала допуски на перелеты из Перми у двух авиакомпаний

28 декабря 2024, 04:26
Фото: unsplash.com.

У двух авиакомпаний отозвали допуски на рейсы из Перми

Сюжет
Аэропорт
Перевозчики не смогут летать в три страны.

Росавиация аннулировала допуски у двух авиаперевозчиков на осуществление международных перелетов из Перми, пишет Business Class. Компания NordStar не сможет летать из Перми в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Пафос и Ларнаку (Кипр). А у перевозчика «Ай Флай» (iFly Airlines) отозван допуск в китайскую Санью.

Федеральное агентство воздушного транспорта отозвало у ряда авиакомпаний разрешения на выполнение полетов из России в Австрию, Армению, Беларусь, Венгрию, Доминикану, Египет, Испанию, Литву, Казахстан и другие страны.

Авиакомпания NordStar в настоящее время летает в Казань и Норильск. По расписанию аэропорта Большое Савино, полетная программа в эти два года действует до конца сентября 2025 года.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Росавиация#Авиарейсы
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