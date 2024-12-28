Росавиация отозвала допуски на перелеты из Перми у двух авиакомпаний

Росавиация аннулировала допуски у двух авиаперевозчиков на осуществление международных перелетов из Перми, пишет Business Class. Компания NordStar не сможет летать из Перми в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также Пафос и Ларнаку (Кипр). А у перевозчика «Ай Флай» (iFly Airlines) отозван допуск в китайскую Санью.