Сеть пансионатов, в одном из которых умерли два пациента, сменила гендиректора

Один из пансионатов сети «Долголетие» работал в поселке Протасы Пермского района. 7 ноября текущего года он был опечатан приставами по решению суда о приостановлении деятельности. Скандал разгорелся в конце октября, когда в редакцию Properm.ru обратилась пермячка, чья пожилая мать скончалась в больнице после пребывания в учреждении. Кроме того, при схожих обстоятельствах погиб и другой постоялец, мужчина.