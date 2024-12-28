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Posted 28 декабря, 04:59

Published 28 декабря, 04:59

Modified 28 декабря, 07:21

Updated 28 декабря, 07:21

Оператор пермского пансионата, где умерли два пациента, снова сменил директора

Сеть пансионатов, в одном из которых умерли два пациента, сменила гендиректора

28 декабря 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney.

Оператор пермского пансионата, где умерли два пациента, снова сменил директора

Сюжет
Пермский район
Осенью появилась информация о гибели двух постояльцев в пансионате в Пермском районе.

В новосибирском ООО «Долголетие», управлявшем печально известным пансионатом для пожилых людей в поселке Протасы, сменился генеральный директор. Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Изменения в руководстве отражены в базе контрагентов Rusprofile в минувшую среду, 25 декабря. Теперь ООО «Долголетие» возглавила Ирина Николаева, ее ИНН зарегистрирован в Кемеровской области. В ноябре руководителем юрлица была назначена Олеся Бардакова.

Один из пансионатов сети «Долголетие» работал в поселке Протасы Пермского района. 7 ноября текущего года он был опечатан приставами по решению суда о приостановлении деятельности. Скандал разгорелся в конце октября, когда в редакцию Properm.ru обратилась пермячка, чья пожилая мать скончалась в больнице после пребывания в учреждении. Кроме того, при схожих обстоятельствах погиб и другой постоялец, мужчина.

Возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании услуг по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух постояльцев. Управляющей пермского пансионата Татьяне Цыцевой суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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#Общество#Пермь#Пермский район#Уголовное дело#Пожилые люди#Пансионат
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