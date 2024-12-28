Состав «Молота» пополнил нападающий

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 15 матчей в составе «Торпедо-Горького», в которых набрал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности +6, а также сыграл в 13 матчах в составе воронежского «Бурана», набрав 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности -1.