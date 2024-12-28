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Posted 28 декабря, 09:40

Published 28 декабря, 09:40

Modified 28 декабря, 09:41

Updated 28 декабря, 09:41

Состав «Молота» пополнил 26-летний нападающий Даниил Лапин

Состав «Молота» пополнил нападающий

28 декабря 2024, 09:40
Фото: ХК Молот.

Состав «Молота» пополнил 26-летний нападающий Даниил Лапин

Даниил Лапин играл в девяти клубах ВХЛ.

Состав «Молота» пополнил нападающий Даниил Лапин. Новобранец является воспитанником новосибирской школы хоккея, сообщает пресс-служба пермского клуба.

До 2019 года выступал за команды системы новосибирской «Сибири». В сезоне 2014/2015 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Сибирских Снайперов». Суммарно в рамках МХЛ Даниил провел 237 матчей, в которых набрал 148 (61+87) баллов за результативность при показателе полезности +37.

В рамках Всероссийской хоккейной лиги защищал цвета «Ермака», питерского «Динамо», казанского «Барса», альметьевского «Нефтяника», ханты-мансийской «Югры», пензенского «Дизеля», новокузнецкого «Металлурга».

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 15 матчей в составе «Торпедо-Горького», в которых набрал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности +6, а также сыграл в 13 матчах в составе воронежского «Бурана», набрав 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности -1.

Сегодня стало известно, что хоккейный клуб «Молот» покинул 29-летний нападающий Дмитрий Бойчук. Спортсмен пришел в команду в минувшее межсезонье, в начале мая.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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