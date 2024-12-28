Сотрудники «Уралхима» в Перми собрали новогодние подарки для нуждающихся детей

Posted 28 декабря, 10:01
Published 28 декабря, 10:01
Modified 28 декабря, 10:01
Updated 28 декабря, 10:01
В канун Нового года, 25 декабря, собранные подарки были переданы в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Оттуда они отправились к детям из малоимущих и многодетных семей, а также проживающим в социальных учреждениях Пермского края.
Эльвира Хатмуллина, кладовщик центрального склада филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Новый год — самый яркий и чудесный праздник. Это волшебство обязательно должны почувствовать все дети. Поэтому мы традиционно вместе с коллегами принимаем участие в благотворительной акции. Это очень доброе и важное дело, которое и нас самих заряжает хорошим настроением.
Филиал «ПМУ» участвует в акции по сбору подарков более пяти лет. В этом году к сотрудникам предприятия присоединился «Уралхим-Транс». «Поезд Деда Мороза — детям» завершает череду волонтерских мероприятий «ПМУ» в 2024 году, среди которых были высадка деревьев, помощь пациентам геронтологического центра, экологические десанты, выезд в приют для животных и другие.