Сотрудники «Уралхима» в Перми собрали новогодние подарки для нуждающихся детей

Филиал «ПМУ» участвует в акции по сбору подарков более пяти лет. В этом году к сотрудникам предприятия присоединился «Уралхим-Транс». «Поезд Деда Мороза — детям» завершает череду волонтерских мероприятий «ПМУ» в 2024 году, среди которых были высадка деревьев, помощь пациентам геронтологического центра, экологические десанты, выезд в приют для животных и другие.