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Posted 28 декабря, 10:01

Published 28 декабря, 10:01

Modified 28 декабря, 10:01

Updated 28 декабря, 10:01

Сотрудники «Уралхима» в Перми собрали новогодние подарки для нуждающихся детей

Сотрудники «Уралхима» в Перми собрали новогодние подарки для нуждающихся детей

28 декабря 2024, 10:01
Фото: «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“.
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми и ООО „Уралхим-Транс“ приняли участие в благотворительной акции „Поезд Деда Мороза — детям“. Они приобрели для детей в трудной жизненной ситуации более 100 новогодних подарков: наборов сладостей, книг, настольных игр и развивающих игрушек.

В канун Нового года, 25 декабря, собранные подарки были переданы в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения. Оттуда они отправились к детям из малоимущих и многодетных семей, а также проживающим в социальных учреждениях Пермского края.

Эльвира Хатмуллина, кладовщик центрального склада филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Новый год — самый яркий и чудесный праздник. Это волшебство обязательно должны почувствовать все дети. Поэтому мы традиционно вместе с коллегами принимаем участие в благотворительной акции. Это очень доброе и важное дело, которое и нас самих заряжает хорошим настроением.

Филиал «ПМУ» участвует в акции по сбору подарков более пяти лет. В этом году к сотрудникам предприятия присоединился «Уралхим-Транс». «Поезд Деда Мороза — детям» завершает череду волонтерских мероприятий «ПМУ» в 2024 году, среди которых были высадка деревьев, помощь пациентам геронтологического центра, экологические десанты, выезд в приют для животных и другие.

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