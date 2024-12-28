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Posted 28 декабря, 09:06

Published 28 декабря, 09:06

Modified 28 декабря, 09:08

Updated 28 декабря, 09:08

В ДТП у Березников погиб 42-летний водитель легковушки

В ДТП около Березников погиб водитель легковушки

28 декабря 2024, 09:06
Фото: Госавтоинспекция.

В ДТП у Березников погиб 42-летний водитель легковушки

Автомобиль на высокой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом

Сегодня утром, 28 декабря, на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии сообщает Госавтоинспекция.

Около 8:00 по автодороге Кунгур-Соликамск со стороны посёлка Яйва в направлении Березников двигался автомобиль Daewoo Nexia по управлением 42-летнего мужчины. По предварительной информации, на 291 км водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом Mersedes под управлением 43-летнего шофера.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте автоаварии, 20-лений пассажир госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

27 декабря на территории Лысьвенского городского округа произошло ДТП с участием шести автомобилей.

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#Происшествия#Березники
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