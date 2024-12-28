В ДТП около Березников погиб водитель легковушки

Около 8:00 по автодороге Кунгур-Соликамск со стороны посёлка Яйва в направлении Березников двигался автомобиль Daewoo Nexia по управлением 42-летнего мужчины. По предварительной информации, на 291 км водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом Mersedes под управлением 43-летнего шофера.