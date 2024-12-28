В Кудымкаре мужчина забил знакомого поленом до смерти

Posted 28 декабря, 11:21
Published 28 декабря, 11:21
Modified 28 декабря, 11:22
Updated 28 декабря, 11:22
В Кудымкаре мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 25 декабря пьяный злоумышленник в доме в селе Кува Кудымкарского муниципального округа в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, грудной клетки и левой руки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.
В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове.