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Posted 28 декабря, 11:21

Published 28 декабря, 11:21

Modified 28 декабря, 11:22

Updated 28 декабря, 11:22

В Пермском крае мужчина убил знакомого поленом

В Кудымкаре мужчина забил знакомого поленом до смерти

28 декабря 2024, 11:21
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае мужчина убил знакомого поленом

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей

В Кудымкаре мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 25 декабря пьяный злоумышленник в доме в селе Кува Кудымкарского муниципального округа в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, грудной клетки и левой руки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове.

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#Происшествия#Убийство
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