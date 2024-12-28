В Кудымкаре сегодня простятся с погибшим участником СВО

Posted 28 декабря, 06:06
Published 28 декабря, 06:06
Modified 28 декабря, 06:08
Updated 28 декабря, 06:08
Сегодня, 28 декабря, в Кудымкаре прощаются с погибшим на СВО военнослужащим Романом Лопатиным. Церемония начнется с 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1в), сообщает пресс-служба администрации округа. Подробностей о том, как жил мужчина, сколько ему было лет, власти не приводят.
СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих обычно в социальных сетях сообщают официальные органы власти или родственники участников СВО. Число отдавших свои жизни российских бойцов не разглашается.