В Кудымкаре сегодня простятся с погибшим участником СВО

Сегодня, 28 декабря, в Кудымкаре прощаются с погибшим на СВО военнослужащим Романом Лопатиным. Церемония начнется с 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1в), сообщает пресс-служба администрации округа. Подробностей о том, как жил мужчина, сколько ему было лет, власти не приводят.