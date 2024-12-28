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Posted 28 декабря, 06:06

Published 28 декабря, 06:06

Modified 28 декабря, 06:08

Updated 28 декабря, 06:08

В Кудымкаре 28 декабря простятся с погибшим на СВО местным жителем

В Кудымкаре сегодня простятся с погибшим участником СВО

28 декабря 2024, 06:06
Фото: vk.com/kudymkar_officially.

В Кудымкаре 28 декабря простятся с погибшим на СВО местным жителем

Сюжет
Военная операция на Украине
Подробностей о жизни мужчины чиновники не приводят.

Сегодня, 28 декабря, в Кудымкаре прощаются с погибшим на СВО военнослужащим Романом Лопатиным. Церемония начнется с 12:00 в прощальном зале на городском кладбище (ул. Центральная, 1в), сообщает пресс-служба администрации округа. Подробностей о том, как жил мужчина, сколько ему было лет, власти не приводят.

СВО длится почти три года, с 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих обычно в социальных сетях сообщают официальные органы власти или родственники участников СВО. Число отдавших свои жизни российских бойцов не разглашается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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