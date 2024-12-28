В Пермский край могут ввезти до 32 тысяч иностранных рабочих

Многофункциональный миграционный центр разрабатывает пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Об этом со ссылкой на и. о. главы министерства территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова сообщает «Новый компаньон».