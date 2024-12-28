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Posted 28 декабря, 11:45

Published 28 декабря, 11:45

Modified 28 декабря, 14:32

Updated 28 декабря, 14:32

В Пермский край зарплатами в 250 тыс. рублей привлекут до 32 тыс. иностранцев

В Пермский край могут ввезти до 32 тысяч иностранных рабочих

28 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI.

В Пермский край зарплатами в 250 тыс. рублей привлекут до 32 тыс. иностранцев

Часть из них сможет зарабатывать в Прикамье от 250 тысяч рублей в месяц.

Многофункциональный миграционный центр разрабатывает пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Об этом со ссылкой на и. о. главы министерства территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова сообщает «Новый компаньон».

Пилотный проект по привлечению иностранных работников из Дальнего зарубежья (Индии, Китая, ЮАР и других стран) будет запущен в первом квартале 2025 года.

По словам чиновника, это поможет решить проблему нехватки рабочей силы, в основном, на крупных стройках: при возведении гостиниц, школ и медучреждений.

«Мы сможем привлекать квалифицированных рабочих из других стран, — рассказал изданию и. о. министра. — Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата».

На данный момент, по его данным, минимальная потребность в рабочей силе в Прикамье составляет примерно 32 тыс. человек.

Суд в Перми лишил языковых сертификатов 16 иностранцев. Их получили мигранты, не доказавшие уровень владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

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#Экономика#Пермь#Проект#Мигранты#Пилотный проект
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