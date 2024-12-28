В Пермский край могут ввезти до 32 тысяч иностранных рабочих

Posted 28 декабря, 11:45
Published 28 декабря, 11:45
Modified 28 декабря, 14:32
Updated 28 декабря, 14:32
Многофункциональный миграционный центр разрабатывает пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук. Об этом со ссылкой на и. о. главы министерства территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова сообщает «Новый компаньон».
Пилотный проект по привлечению иностранных работников из Дальнего зарубежья (Индии, Китая, ЮАР и других стран) будет запущен в первом квартале 2025 года.
По словам чиновника, это поможет решить проблему нехватки рабочей силы, в основном, на крупных стройках: при возведении гостиниц, школ и медучреждений.
«Мы сможем привлекать квалифицированных рабочих из других стран, — рассказал изданию и. о. министра. — Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата».
На данный момент, по его данным, минимальная потребность в рабочей силе в Прикамье составляет примерно 32 тыс. человек.
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