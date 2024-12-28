В Пермском крае открыта третья ледовая переправа

Posted 28 декабря, 12:44
Published 28 декабря, 12:44
Modified 28 декабря, 12:46
Updated 28 декабря, 12:46
В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.
Переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский. Грузоподъёмность переправы — до 5 тонн.
Ранее открылись переправы в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва (д. Мостовая-с. Насадка) и в Соликамском городском округе через реку Кама (пос. Тюлькино — д. Тюлькино).
МЧС России напоминает правила преодоления водных преград по ледовым переправам:
В начале декабря в Прикамье под лёд провалились и погибли три рыбака.