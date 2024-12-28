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Posted 28 декабря, 12:44

Published 28 декабря, 12:44

Modified 28 декабря, 12:46

Updated 28 декабря, 12:46

В Пермском крае открыта третья ледовая переправа и вторая — через Каму

В Пермском крае открыта третья ледовая переправа

28 декабря 2024, 12:44
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае открыта третья ледовая переправа и вторая — через Каму

Это уже вторая переправа через Каму.

В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

Переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский. Грузоподъёмность переправы — до 5 тонн.

Ранее открылись переправы в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва (д. Мостовая-с. Насадка) и в Соликамском городском округе через реку Кама (пос. Тюлькино — д. Тюлькино).

МЧС России напоминает правила преодоления водных преград по ледовым переправам:

  • выезжай на лёд медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
  • перед выездом на лёд отключи блокировку дверей, отстегни ремни безопасности;
  • на ледовой переправе не останавливайся.

В начале декабря в Прикамье под лёд провалились и погибли три рыбака.

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#Транспорт#Переправа#Ледовая переправа#Оханск#Оханский округ
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