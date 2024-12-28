В Пермском университете провели дезинфекцию аудиторий из-за туберкулеза

Posted 28 декабря, 06:28
Published 28 декабря, 06:28
Modified 28 декабря, 06:30
Updated 28 декабря, 06:30
В ПГНИУ после того, как у трех иностранных студентов обнаружили туберкулез, провели дезинфекцию не только в общежитиях, но и в аудиториях. Это следует из ответа ректората Пермского университета на запрос одного из выпускников.
Ответ за подписью главы вуза Игоря Германова выложили в паблике PSU Community. Первым на него обратило внимание издание perm.aif.ru. Запрос в ректорат отправлял выпускник ПГНИУ Владислав Максимов. По словам молодого человека, ситуацией с туберкулезом были обеспокоены также преподаватели.
Напомним, в начале декабря стало известно, что туберкулез выявили у трех студентов ПГНИУ. Они приехали учиться в Пермь из Туркменистана. Они уже улетели к себе на родину.