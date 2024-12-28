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Posted 28 декабря, 06:28

Published 28 декабря, 06:28

Modified 28 декабря, 06:30

Updated 28 декабря, 06:30

В Пермском университете провели дезинфекцию аудиторий из-за туберкулеза

В Пермском университете провели дезинфекцию аудиторий из-за туберкулеза

28 декабря 2024, 06:28
Фото: Пермский государственный университет | Вконтакте.
Сюжет
ПГНИУ
Опасную болезнь подхватили три студента.

В ПГНИУ после того, как у трех иностранных студентов обнаружили туберкулез, провели дезинфекцию не только в общежитиях, но и в аудиториях. Это следует из ответа ректората Пермского университета на запрос одного из выпускников.

Ответ за подписью главы вуза Игоря Германова выложили в паблике PSU Community. Первым на него обратило внимание издание perm.aif.ru. Запрос в ректорат отправлял выпускник ПГНИУ Владислав Максимов. По словам молодого человека, ситуацией с туберкулезом были обеспокоены также преподаватели.

Напомним, в начале декабря стало известно, что туберкулез выявили у трех студентов ПГНИУ. Они приехали учиться в Пермь из Туркменистана. Они уже улетели к себе на родину.

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#ПГНИУ#Туберкулез#Профилактика туберкулеза
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