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Posted 28 декабря, 08:28

Published 28 декабря, 08:28

Modified 28 декабря, 08:30

Updated 28 декабря, 08:30

В Перми, на станции Голованово, 27 декабря поезд насмерть сбил мужчину

Вчера вечером в Перми поезд насмерть сбил мужчину

28 декабря 2024, 08:28
Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

В Перми, на станции Голованово, 27 декабря поезд насмерть сбил мужчину

Прокуратура и Следком организовали проверку обстоятельств трагедии

В Перми, на станции Голованово, поезд вечером 27 декабря, сбил мужчину. Потерпевший скончался, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вечером 27 декабря на 21 км., на станции Голованово Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось.

Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

Также о проведении доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) сообщают в Центральном МСУТ СК России. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Этой весной, 21 марта, попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь-Сортировочная-Курья» заведующий гримерным цехом театра оперы и балета Сергей Мухин. Машинисту поезда не удалось предотвратить травмирование Мухина, несмотря на принятые меры.

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#Происшествия#Пермь#Голованово#Жд
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