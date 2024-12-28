Вчера вечером в Перми поезд насмерть сбил мужчину

Также о проведении доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) сообщают в Центральном МСУТ СК России. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.