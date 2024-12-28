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Posted 28 декабря, 03:26

Published 28 декабря, 03:26

Modified 28 декабря, 03:28

Updated 28 декабря, 03:28

Власти прокомментировали информацию о возможной атаке БПЛА в Пермском крае

Власти рассказали, угрожает ли пермякам атака украинских беспилотников

28 декабря 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.

Власти прокомментировали информацию о возможной атаке БПЛА в Пермском крае

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее сотрудники ряда предприятий получили сообщения о вероятном прилете дронов.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края на большой пресс-конференции по итогам 2024 года прокомментировали информацию о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Если беспилотники совершают полеты, то власти региона получают данные об этом, рассказал изданию «Новый компаньон» и. о. главы краевого Минтербеза Альберт Марданов.

«Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет! Мы отслеживаем все полёты беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляются с западных границ нашей страны. В основном, летят оттуда», — пояснил Марданов. Поводом для уточнения стали сообщения о возможном прилете БПЛА, появившиеся в Перми во вторник, 24 декабря. Тогда о вероятной атаке предупредили сотрудников крупных промышленных предприятий Прикамья — их направили на проверку защитных сооружений.

В Минтербезе Прикамья поспешили успокоить пермяков — информация о возможной атаке беспилотников поступала, но не подтвердилась, сейчас угрозы атаки нет. Альберт Марданов заявил, что власти постараются не допустить повторения в Перми инцидентов, которые произошли в соседних регионах. А горожанам рекомендуется сохранять спокойствие и не паниковать, однако быть бдительными. По словам Марданова, у Пермского края есть определенные механизмы защиты на случай атаки БПЛА.

Неделю назад, 21 декабря, беспилотники атаковали Казань. Дроны попали в несколько жилых домов, вспыхнул пожар. Всего было зарегистрировано восемь прилетов, никто из людей не пострадал. Периодически беспилотники атакуют приграничные регионы России, например, Белгородскую область. Это стало происходить после начала СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво#Беспилотники#Минтербез#БПЛА
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