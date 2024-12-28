Власти рассказали, угрожает ли пермякам атака украинских беспилотников

«Однако в Пермском крае таких случаев не было, и я полагаю, что их не будет! Мы отслеживаем все полёты беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляются с западных границ нашей страны. В основном, летят оттуда», — пояснил Марданов. Поводом для уточнения стали сообщения о возможном прилете БПЛА, появившиеся в Перми во вторник, 24 декабря. Тогда о вероятной атаке предупредили сотрудников крупных промышленных предприятий Прикамья — их направили на проверку защитных сооружений.