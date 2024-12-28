Землю под ледовую арену вернули на баланс гимназии №33

Ранее местные жители были недовольны строительством объекта, так как он возводится на месте стадиона гимназии №33. На земельном участке площадью 5,4 тыс. кв. м планировали построить большую ледовую арену и малую тренировочную площадку. По последним данным, стройка так и не началась.