Землю под ледовую арену вернули на баланс гимназии №33

Posted 28 декабря, 08:58
Published 28 декабря, 08:58
Modified 28 декабря, 09:01
Updated 28 декабря, 09:01
Свердловский районный суд признал недействительной сделку по изъятию земельного участка для строительства ледовой арены у гимназии №33. Как следует из картотеки, суд прошел 23 декабря и требования прокуратуры были полностью удовлетворены.
Истцом по делу выступала прокуратура Пермского края, среди ответчиков ООО «Спортивный комплекс „Факел“ (учредитель — президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров), а также департамент земельных отношений администрации города Перми. Теперь по решению суда, участок должен быть возвращен на баланс учебного учреждения, выяснил журналист Properm.ru.
Ранее местные жители были недовольны строительством объекта, так как он возводится на месте стадиона гимназии №33. На земельном участке площадью 5,4 тыс. кв. м планировали построить большую ледовую арену и малую тренировочную площадку. По последним данным, стройка так и не началась.