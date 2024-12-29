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Posted 29 декабря, 06:15

Published 29 декабря, 06:15

Modified 29 декабря, 06:21

Updated 29 декабря, 06:21

Бывший глава Пермского района на просьбы жителей о клубе: «Вот прицепились!»

Бывший глава Пермского района на просьбы жителей о клубе: «Вот прицепились!»

29 декабря 2024, 06:15
Нешуточные баталии между жителями и бывшим сити-менеджером администрации Пермского района Игорем Бедрием развернулись после прямого эфира главы Пермского муниципального округа Владимира Цветова.

Участок, который можно было использовать под строительство Дома культуры в Кондратово, продали под строительство жилой высотки в обмен на предоставление помещений «под клубные формирования». Но помещения не дадут бесплатно, а выкупят за бюджетные деньги по стоимости ниже рыночной — 23 млн рублей примерно за 550 кв. м.

Жителей Кондратово, самой большой деревни в Пермском крае и даже в России, возмущают эти обстоятельства, о чем они и рассказали в одной из местных групп в социальной сети, где проходил прямой эфир главы округа.

«То есть землю передали и ещё и заплатить надо за это?», — интересуются жители. Также их возмущает, что это не полноценный клуб, который был обещан.

В полемику с жителями вступил бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий, он их по-отечески пожурил, что возмущаются, «заводят на отрицательные эмоции по работе администрации», потом зявил, что людям не должно быть «разницы», сколько доплачивать будет администрация. «Раз такое решение принято, значит экономически обоснованно», — прокомментировал Игорь Бедрий.

Игорь Бедрий считает, что в сельский клуб никто ходить не будет
Игорь Бедрий считает, что в сельский клуб никто ходить не будет

Ну, а на требования жителей об отдельном клубе бывший чиновник, а нынче директор муниципального учреждения «Ритуал» (похоронные услуги) Игорь Бедрий заявил, что в клуб ходить никто не будет, и вообще скоро в деревне появится новый дом спорта, «Вот прицепились к клубу!» — воскликнул Игорь Бедрий.

Отдельно стоящего здания дома культуры в Кондратово нет. Культурно-деловой центр «Притяжение» сейчас занимает помещение во Дворце спорта «Красава».

По данным администрации Пермского муниципального округа, 550 кв. м. в будущей новостройке жителям села будет достаточно, потому что «средств на строительство отдельного Дома культуры в бюджете округа нет, а стоимость строительства культурного пространства такого масштаба составит более 200 млн рублей».

Подробное расследование о проблемах Кондратово выйдет на Properm.ru после Нового года.

#Кондратово#Владимир Цветов#Пермский муниципальный округ#Игорь Бедрий
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