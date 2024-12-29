Бывший глава Пермского района на просьбы жителей о клубе: «Вот прицепились!»

Участок, который можно было использовать под строительство Дома культуры в Кондратово, продали под строительство жилой высотки в обмен на предоставление помещений «под клубные формирования». Но помещения не дадут бесплатно, а выкупят за бюджетные деньги по стоимости ниже рыночной — 23 млн рублей примерно за 550 кв. м.