Хейтера писателя Алексея Иванова назвали «главным доносчиком страны»

В 2016-м году она заметила, что в биографии Иванова допущены ошибки, их журналисты то и дело перепечатывают из Википедии, автором статьи об Иванове в Вики был Иван Абатуров. Юлия указала ему на ошибки, поправила статью, но Абатуров отменил её правки и не стал слушать. «Я погрузилась в соцсети и обнаружила, что мой упёртый оппонент просто не любит Иванова», — рассказала Юлия.