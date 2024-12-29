Хейтера писателя Алексея Иванова назвали «главным доносчиком страны»

Posted 29 декабря, 10:58
Published 29 декабря, 10:58
Modified 29 декабря, 13:51
Updated 29 декабря, 13:51
Недавно ряд журналистов, блогеров и сама Википедия написали, что сталинист из Екатеринбурга, бывший преподаватель, журналист и историк Иван Абатуров под псевдонимом Анна Коробкова написал от 1300 до 2000 доносов — на оппозиционно или протестно настроенных людей и издания. Википедия исключила Абатурова из ряда своих авторов, написав на его странице «серийный доносчик».
Сам Абатуров на своей странице в социальной сети отрицает свою причастность к доносам и заявляет, что Анна Коробкова — это не он.
Продюсер известного писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева написала на своей странице историю про то, как Иван Абатуров был главным хейтером Алексея Иванова. Эту же историю Юлия Зайцева опубликовала в своей книге «Корпорацию не нагнёшь».
В 2016-м году она заметила, что в биографии Иванова допущены ошибки, их журналисты то и дело перепечатывают из Википедии, автором статьи об Иванове в Вики был Иван Абатуров. Юлия указала ему на ошибки, поправила статью, но Абатуров отменил её правки и не стал слушать. «Я погрузилась в соцсети и обнаружила, что мой упёртый оппонент просто не любит Иванова», — рассказала Юлия.
По её словам, Абатуров оставлял язвительные комментарии в адрес писателя в разных аккаунтах. После того, как продюсер писателя привлекла к проблеме внимание общественности, Абатурову даже было вынесено предупреждение за тенденциозность в изложении фактов в Вики, но правки в статью так и не были внесены.
Юлия Зайцева создала специальный сайт с биографией писателя и просила журналистов не ссылаться на Википедию, не пользоваться данными в ней. «…мне очень дорого время, и я не готова скормить его прожорливым комплексам Абатурова», — пишет она в своей книге.