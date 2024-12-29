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Posted 29 декабря, 09:13

Published 29 декабря, 09:13

Modified 29 декабря, 09:15

Updated 29 декабря, 09:15

Госэкспертизой одобрен проект межвузовского кампуса в Камской долине

Москвичи построят в Перми пять гостиниц для студентов и преподавателей вузов

29 декабря 2024, 09:13
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Госэкспертизой одобрен проект межвузовского кампуса в Камской долине

Под Новый год, как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, 28 декабря, Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект межвузовского многофункционального кампуса в Перми.

По проекту в Камской долине должны быть построены пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тыс. мест, учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-холл с пешеходной галереей.

Компания-концессионер ООО «Кампус Парма» зарегистрирована в Москве, бенефициар, по данным СПАРК, Алан Бугулов. Ему принадлежит ООО «Эталонные концессии» с выручкой за 2023 год 97 млн рублей. Компанией, которая будет реализовывать проект в четырех регионах страны (Архангельской и Тюменской областях, Башкортостане и Пермском крае) на 100 млрд рублей, является вот такое ООО, принадлежащее физлицу. Предполагалось, что в структуре концессионеров будет АФК «Система» как гарантия качества, сроков и прочего. Но её в этой истории больше нет.

По данным краевого правительства, на сегодняшний день выполнена большая часть работ, не требующих разрешения на строительство. Заключены договоры строительного контроля и технического надзора, привлечен генеральный подрядчик строительства — ООО «Эталонпромстрой».

Власти обещают, что в начале 2025 года после получения разрешения на строительство начнутся работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов.

В кампусе «Будущее Пармы» представлено 5 направлений: «Здоровье Пармы» (исследования в области бионики, цифровой медицины и лекарственного конструирования), «Недра Пармы» (цифровизация отрасли недропользования), «Технологии Пармы» (технологии машиностроения), «Пространство Пармы» (инженерные инфраструктурные решения), «Душа Пармы» (подготовка высококвалифицированных кадров в сфере креативных индустрий). Каждое направление курируют профильные вице-премьеры краевого Правительства во взаимодействии с представителями пермских вузов.

Предполагается, что студенты из разных вузов будут заниматься вместе, объединенные по этим направлениям.

Сеть современных кампусов создается по поручению президента страны Владимира Путина. Проектируются и строятся 17 студгородков, 2030 году количество кампусов должно увеличиться до 25, а к 2036 году — до 40.

#Строительство#Университет#Камская долина#Межвузовский капмпус#Будущее пармы
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