Москвичи построят в Перми пять гостиниц для студентов и преподавателей вузов

Компания-концессионер ООО «Кампус Парма» зарегистрирована в Москве, бенефициар, по данным СПАРК, Алан Бугулов. Ему принадлежит ООО «Эталонные концессии» с выручкой за 2023 год 97 млн рублей. Компанией, которая будет реализовывать проект в четырех регионах страны (Архангельской и Тюменской областях, Башкортостане и Пермском крае) на 100 млрд рублей, является вот такое ООО, принадлежащее физлицу. Предполагалось, что в структуре концессионеров будет АФК «Система» как гарантия качества, сроков и прочего. Но её в этой истории больше нет.