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Posted 29 декабря, 04:57

Published 29 декабря, 04:57

Modified 29 декабря, 04:59

Updated 29 декабря, 04:59

Нелетная погода. В Перми 29 декабря будет скользко, тепло и пасмурно

Нелетная погода. В Перми 29 декабря будет скользко, тепло и пасмурно

29 декабря 2024, 04:57
Фото: 1MI.
МЧС по Пермскому краю предупреждает: будьте осторожны, прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

По данным Пермского ЦГМС, 29 декабря 2024 года ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гололед, липкий тяжелый снег на проводах, рекламных щитах, крышах домов. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Ожидается погода в основном без осадков, возможны прояснения. Небольшой снег, западный ветер. Температура воздуха 29 декабря в течение суток -3…-7° по краю и около -5° в Перми, 30 декабря -4…-9° по краю и -6…-8° в Перми.

#Погода#Снег#Гололед#Зимняя погода
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