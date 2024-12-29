Нелетная погода. В Перми 29 декабря будет скользко, тепло и пасмурно

Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Ожидается погода в основном без осадков, возможны прояснения. Небольшой снег, западный ветер. Температура воздуха 29 декабря в течение суток -3…-7° по краю и около -5° в Перми, 30 декабря -4…-9° по краю и -6…-8° в Перми.