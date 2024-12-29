Перед Новым годом закрылись все фирменные магазины сети «Пермские конфеты»

Posted 29 декабря, 03:36
Published 29 декабря, 03:36
Modified 29 декабря, 03:38
Updated 29 декабря, 03:38
По данным справочных систем, в Перми от 13 до 15 магазинов «Пермские конфеты» — это фирменная сеть «Кондитерской фабрика „Пермская“.
Предприятие выпускает большое количество разных сладостей, реализует их в России, отправляет на экспорт. Что заставило руководство магазинов перед самым Новым годом, в самое востребованное время, закрыть все магазины, не ясно. На дверях висят объявления, в которых говорится о том, что магазины закрыты «по техническим причинам», на запрос Properm.ru — представители сети ответили так же, без подробностей, «по техническим причинам».
Пермяки расстроены, и те, кто пришел к закрытым дверям магазинов, и те, кто узнал об их закрытии из интернета. Покупатели предполагают, что закрытие может быть связано с налоговой отчетностью, изменением цен или новыми требованиями к маркировке товаров. «У нас же всё для бизнеса», — иронизируют пользователи соцсетей. «Такой вот несладкий Новый Год получился», — комментируют пермяки.
Учитывая, что и в сети магазинов «Магнит» полки с конфетами стоят пустые (недавно нашли конфеты с червячками, Роспотребнадзор всё изъял), складывается, действительно, не очень праздничная картина. Отметим, что в «Магните» не в пермских конфетах были обнаружены насекомые — какаовые огнёвки.