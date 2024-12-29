Перед Новым годом закрылись все фирменные магазины сети «Пермские конфеты»

Пермяки расстроены, и те, кто пришел к закрытым дверям магазинов, и те, кто узнал об их закрытии из интернета. Покупатели предполагают, что закрытие может быть связано с налоговой отчетностью, изменением цен или новыми требованиями к маркировке товаров. «У нас же всё для бизнеса», — иронизируют пользователи соцсетей. «Такой вот несладкий Новый Год получился», — комментируют пермяки.