Пермский футбольный клуб «Амкар» попрощался с третью игроков

Posted 29 декабря, 14:19
Published 29 декабря, 14:19
Modified 29 декабря, 14:23
Updated 29 декабря, 14:23
По сообщению пресс-службы «Амкара», команду покидают Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников и Кирилл Колесниченко, Алексей Доля, Сергей Шаров, Джамал Дибиргаджиев, Данил Капустянский, Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев.
Кирилл Бурыкин присоединился к команде в июне 2023 года, провёл 47 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами Алекс Раджабов стал игроком «Амкара» в сентябре 2023 года, отыграл 33 игры, в которым забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Алексей Плотников и Кирилл Колесниченко присоединились к красно-чёрным в этом сезоне. Алексей принял участие в 16 матчах, а Кирилл — в 9 играх. Оба футболиста отметились одной голевой передачей — в кубковом матче с «Черноморцем».
Алексей Доля и Сергей Шаров уходят на «повышение» — футболисты приняли предложение клубов «Серебра» Алексей присоединился к команде в июне 2023 года. За это время провёл за красно-чёрных 37 игр, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В сезоне 2024 получил награду «LEON — игрок сезона. Контракт с защитником расторгнут по обоюдному соглашению. Сергей стал игроком „Амкара“ в январе 2024 года. Полузащитник принял участие в 26 играх этого сезона. Покидает клуб в связи с истечением срока контракта.
Закончились арендные соглашения у Джамала Дибиргаджиева и Данила Капустянского Оба игрока присоединились к команде в июле 2024 года. Джамал провёл за красно-чёрных 14 игр, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Данил сыграл за «Амкар» пять игр, после чего получил тяжёлую травму.
Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев покидают клуб — закончились сроки контрактов Антон присоединился к команде в феврале 2022 года в первом сезоне. Защитник провёл за красно-чёрных 73 игры, забил один гол и сделал четыре голевые передачи. Является вторым рекордсменом по количеству игр за «Амкар Пермь». Хазбулат выступал за «Амкар» с июня 2023 года. Голкипер отыграл за пермский клуб 35 игр, в 16 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Даниил Зуев и Андрей Придюк продлили контракты с клубом. Данил провёл за красно-чёрных 39 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Андрей сыграл за «Амкар Пермь» 38 игр и является вице-капитаном команды. Оба игрока — воспитанники пермского футбола. Также действующие контракты с клубом имеют Денис Чушъялов и молодые пермские футболисты.
Кирилл Мырзаков и Анатолий Бубнов продлили контракты с клубом. Кирилл провёл за красно-чёрных 14 матчей в этом сезоне, а Анатолий принял участие в шести матчах. Оба защитника отметились голевыми передачами в этом сезоне.
Главный тренер «Амкар Пермь» Андрей Блажко продлил контракт с клубом. Под руководством Андрея Александровича команда сыграла 31 матч, в которых одержала 20 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Утверждены первые даты сборов в 2025 году Команда выйдет из отпуска 27 января. Первые два сбора пройдут в Перми: 27 января — 7 февраля и 10 февраля — 21 февраля. Запланированы ещё два сбора, даты станут известны позднее.