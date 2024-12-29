Пермский футбольный клуб «Амкар» попрощался с третью игроков

Кирилл Бурыкин присоединился к команде в июне 2023 года, провёл 47 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами Алекс Раджабов стал игроком «Амкара» в сентябре 2023 года, отыграл 33 игры, в которым забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Алексей Плотников и Кирилл Колесниченко присоединились к красно-чёрным в этом сезоне. Алексей принял участие в 16 матчах, а Кирилл — в 9 играх. Оба футболиста отметились одной голевой передачей — в кубковом матче с «Черноморцем».