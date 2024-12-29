По 17,5 тыс. рублей — такое пособие на ребенка смогут получать семьи в 2025 году

В январе и феврале Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (максимальная сумма — 68 995,480), единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка (от 103 285 до 794 355,80 рублей). Конкретная сумма зависит от зарплаты того, кто берет отпуск по уходу за ребенком.