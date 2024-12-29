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Posted 29 декабря, 08:24

Published 29 декабря, 08:24

Modified 29 декабря, 08:26

Updated 29 декабря, 08:26

В январе и феврале 2025 года вырастут детские пособия

По 17,5 тыс. рублей — такое пособие на ребенка смогут получать семьи в 2025 году

29 декабря 2024, 08:24
Фото: properm.ru.

В январе и феврале 2025 года вырастут детские пособия

Как сообщает Социальный фонд России, в первые два месяца нового года большинство пособий и социальных выплат будут проиндексированы, а некоторые увеличены.

Увеличится размер таких детских пособий как единое пособие, пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, пособие по беременности и родам. Кроме того, с 1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал и его остаток.

Размер пособий изменится из-за роста прожиточного минимума, повышение будет произведено Социальным фондом России автоматически, заявлений писать не надо.

Сколько будут получать семьи, доход которых ниже прожиточного минимума на человека? Единое пособие на детей до 17 лет:

  • 8,6 тыс. рублей (50% от прожиточного минимума на ребенка)
  • 17,2 тыс. рублей (100% прожиточного минимума на ребенка)

Чем меньше доход, тем больше размер выплаты.

Для беременных женщин после повышения в среднем по России единое пособие составит от 9,6 тыс. рублей до 19,3 тыс. рублей.

Детские пособия семьи получают в текущем месяце за предыдущий месяц. Пособия за декабрь 2024 года будут выплачены 25 декабря в прежнем размере. А первые проиндексированные выплаты за январь родители получат в феврале 2025 года.

В январе и феврале Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (максимальная сумма — 68 995,480), единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка (от 103 285 до 794 355,80 рублей). Конкретная сумма зависит от зарплаты того, кто берет отпуск по уходу за ребенком.

1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал: 676 398,58 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. 893 835,55 рублей получат семьи, где второй ребенок родился или усыновлен с 2020 года.

#Детские пособия#Материнский капитал#Выплата пособий#Рост пособий#Социальный фонд россии#Индексация пособий
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