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Posted 29 декабря, 11:42

Published 29 декабря, 11:42

Modified 29 декабря, 11:47

Updated 29 декабря, 11:47

Самолет сбит огнем, открытым с земли, а управление потеряно из-за средств ПВО

Самолет, разбившийся в Актау, был сбит с территории России, около города Грозный

29 декабря 2024, 11:42

Самолет сбит огнем, открытым с земли, а управление потеряно из-за средств ПВО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау.

«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты.

А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление.

Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», — заявил Ильхам Алиев.

В результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета. Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины, наказания виновных, а также выплаты компенсаций Азербайджану и пострадавшим в крушении самолета AZAL, заявил Алиев. Он добавил, что первый пункт уже выполнен.

На борту самолета находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них.

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