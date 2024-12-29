Самолет, разбившийся в Актау, был сбит с территории России, около города Грозный

Posted 29 декабря, 11:42
Published 29 декабря, 11:42
Modified 29 декабря, 11:47
Updated 29 декабря, 11:47
«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты.
А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление.
Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», — заявил Ильхам Алиев.
В результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета. Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины, наказания виновных, а также выплаты компенсаций Азербайджану и пострадавшим в крушении самолета AZAL, заявил Алиев. Он добавил, что первый пункт уже выполнен.
На борту самолета находились 67 человек, по последним данным, выжить удалось 29 из них.