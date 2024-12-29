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Posted 29 декабря, 13:33

Published 29 декабря, 13:33

Modified 29 декабря, 13:37

Updated 29 декабря, 13:37

Ученики Пермской краевой музшколы посетили мастер-класс Теодора Курентзиса

Ученики Пермской краевой музшколы посетили мастер-класс Теодора Курентзиса

29 декабря 2024, 13:33
Фото: из группы Пермской краевой музыкальной школы.
На Дягилев+ musiсАeterna и Теодор Курентзис дали открытый мастер-класс, его посетили и ученики открывшейся в 2024 году Пермской краевой специальной музыкальной школы.

По словам Анны Касимовой, директора Дягилевского фестиваля, зрители увидели, как прославленный дирижер Теодор Курентзис добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра.

Теодор Курентзис с 2011 года был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, с 2012 года — художественным руководителем Дягилевского фестиваля. В 2019 ушел из театра.

В рамках фестиваля Дягилев+ особыми гостями его мастер-класса сегодня стали воспитанники и педагоги Краевой музыкальной школы. После репетиции они встретились с музыкантами оркестра musicAeterna: скрипачкой Линой Вартановой и кларнетистом Никитой Вагановым.

Анастасия Завьялова, ученица краевой музыкальной школы, рассказала, что ей очень понравился мастер-класс. А Теодор Курентзис показался харизматичным и позитивным человеком, который хорошо подает информацию. Сам оркестр тоже произвел большое впечатление. «Моя мечта — поступить в такой коллектив и под руководством дирижера играть восхитительные произведения. Очень благодарна школе за подобные мероприятия», — рассказала ученица.

#Теодор курентзис#Пермский театр оперы и балета#Пермская краевая музыкальная школа
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