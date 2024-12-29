Ученики Пермской краевой музшколы посетили мастер-класс Теодора Курентзиса

Posted 29 декабря, 13:33
Published 29 декабря, 13:33
Modified 29 декабря, 13:37
Updated 29 декабря, 13:37
По словам Анны Касимовой, директора Дягилевского фестиваля, зрители увидели, как прославленный дирижер Теодор Курентзис добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра.
Теодор Курентзис с 2011 года был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, с 2012 года — художественным руководителем Дягилевского фестиваля. В 2019 ушел из театра.
В рамках фестиваля Дягилев+ особыми гостями его мастер-класса сегодня стали воспитанники и педагоги Краевой музыкальной школы. После репетиции они встретились с музыкантами оркестра musicAeterna: скрипачкой Линой Вартановой и кларнетистом Никитой Вагановым.
Анастасия Завьялова, ученица краевой музыкальной школы, рассказала, что ей очень понравился мастер-класс. А Теодор Курентзис показался харизматичным и позитивным человеком, который хорошо подает информацию. Сам оркестр тоже произвел большое впечатление. «Моя мечта — поступить в такой коллектив и под руководством дирижера играть восхитительные произведения. Очень благодарна школе за подобные мероприятия», — рассказала ученица.