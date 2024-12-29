Ученики Пермской краевой музшколы посетили мастер-класс Теодора Курентзиса

Анастасия Завьялова, ученица краевой музыкальной школы, рассказала, что ей очень понравился мастер-класс. А Теодор Курентзис показался харизматичным и позитивным человеком, который хорошо подает информацию. Сам оркестр тоже произвел большое впечатление. «Моя мечта — поступить в такой коллектив и под руководством дирижера играть восхитительные произведения. Очень благодарна школе за подобные мероприятия», — рассказала ученица.