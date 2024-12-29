В Перми строят Дом-Маяк. Зачем и кто это делает?



Дом-Маяк — это здание площадью 660 кв. м, которое превратится в центр раскрытия безграничных возможностей для людей с инвалидностью. Это будет инклюзивное пространство, объединяющее различные мастерские: столярную и слесарную, выращивание микрозелени, флористику, озеленение и ландшафтный дизайн, кулинарию, клининг, типографию, творческие студии и мастерские моделирования. Здесь будут проходить обучение и развиваться навыки самостоятельной жизни дети от 12 лет и старше, в том числе инвалиды 18-35 лет, а также их семьи.



Ключевые функции нового пространства: 1. Тренировка жизни без родителей: самостоятельное планирование дня, отдыха и работы. 2. Мастерские, где люди будут трудоустроены и приобретать профессиональные навыки. 3. Место для встреч, общения и социализации. 4. Обратная инклюзия для всех детей: каждый ребенок сможет научиться важным жизненным навыкам, совершенствуя свое развитие и ощущение себя в жизни.