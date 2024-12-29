В Перми строят Дом-Маяк. Зачем и кто это делает?

Posted 29 декабря, 12:37
Published 29 декабря, 12:37
Modified 29 декабря, 13:39
Updated 29 декабря, 13:39
Дом-Маяк — это здание площадью 660 кв. м, которое превратится в центр раскрытия безграничных возможностей для людей с инвалидностью. Это будет инклюзивное пространство, объединяющее различные мастерские: столярную и слесарную, выращивание микрозелени, флористику, озеленение и ландшафтный дизайн, кулинарию, клининг, типографию, творческие студии и мастерские моделирования. Здесь будут проходить обучение и развиваться навыки самостоятельной жизни дети от 12 лет и старше, в том числе инвалиды 18-35 лет, а также их семьи.
Ключевые функции нового пространства: 1. Тренировка жизни без родителей: самостоятельное планирование дня, отдыха и работы. 2. Мастерские, где люди будут трудоустроены и приобретать профессиональные навыки. 3. Место для встреч, общения и социализации. 4. Обратная инклюзия для всех детей: каждый ребенок сможет научиться важным жизненным навыкам, совершенствуя свое развитие и ощущение себя в жизни.
Волонтеры ударными темпами полностью завершили этап демонтажа и подготовили Дом-маяк к капитальному ремонту.
Полностью отремонтировали систему отопления и запустили тепло. Вывезли 12 машин строительного мусора — это более 1000 мешков. Приняли 30 тонн гипсовых смесей, проложили и загрузили на объект 2 километра 782 метра кабеля, выполнили полную диагностику вентиляционной системы и начали процесс проектирования новой вентиляции. Заказали две металлические двери с терморазрывом, демонтировали 40 старых решеток с окон.
Провели сервис 40 окон, включая замену уплотнителей. Выполнили кронирование деревьев и расчистили территорию от ненужной растительности. Добились асфальтирования пешеходной дорожки и засыпки огромной лужи на проезде. Добились от УК ликвидации течи и замены стояка.
Сейчас для продолжения работ нужны средства — 1 млн рублей.
По словам президента фонда «Счастье жить» Анастасии Гилевой, можно внести разовое пожертвование или подписаться на регулярную благотворительную помощь. Можно стать амбассадором счастья и помочь благотворителям связаться с Анастасией Гилевой, делать посты и видео о Доме-Маяке, о Доме Счастья. Размещать репосты их записей у себя на страничках, пересылать друзьям в личных сообщениях. Можно обратиться с сертификатом на 11 программу реабилитации — в Дом счастья.