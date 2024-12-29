В Пермском крае пройдет «Рождественское турне» летающих лыжников от 8 лет

Posted 29 декабря, 04:20
Published 29 декабря, 04:20
Modified 29 декабря, 04:22
Updated 29 декабря, 04:22
4 января 2025 года в Пермском крае начнутся соревнования для летающих лыжников от 8 лет. В них примут участие 158 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.
«Рождественское турне» — один из самых известных детских турниров по прыжкам на лыжах с трамплина, в разные годы в нём участвовали все нынешние лидеры сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина — Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева.
Соревнования пройдут в трех городах региона: Чайковском, Лысьве, Перми.
Программа соревнований:
4 января — первый этап, база «Летающий лыжник», Пермь;
5 января — второй этап, трамплин «Северный», Лысьва;
6, 7 и 8 января — финальные этапы на базе «Снежинка», Чайковский.
В прошлом году в младшей группе победу одержали юные спортсменки из Кудымкара.