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Posted 29 декабря, 04:20

Published 29 декабря, 04:20

Modified 29 декабря, 04:22

Updated 29 декабря, 04:22

В Пермском крае пройдет «Рождественское турне» летающих лыжников от 8 лет

В Пермском крае пройдет «Рождественское турне» летающих лыжников от 8 лет

29 декабря 2024, 04:20
Фото: Министерства спорта Пермского края.
«Рождественское турне» пройдет в Пермском крае в 2025 году в начале января, и это будет уже юбилейный, 20-й раз!

4 января 2025 года в Пермском крае начнутся соревнования для летающих лыжников от 8 лет. В них примут участие 158 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

«Рождественское турне» — один из самых известных детских турниров по прыжкам на лыжах с трамплина, в разные годы в нём участвовали все нынешние лидеры сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина — Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева.

Соревнования пройдут в трех городах региона: Чайковском, Лысьве, Перми.

Программа соревнований:

4 января — первый этап, база «Летающий лыжник», Пермь;

5 января — второй этап, трамплин «Северный», Лысьва;

6, 7 и 8 января — финальные этапы на базе «Снежинка», Чайковский.

В прошлом году в младшей группе победу одержали юные спортсменки из Кудымкара.

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