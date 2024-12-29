В Пермском крае пройдет «Рождественское турне» летающих лыжников от 8 лет

«Рождественское турне» — один из самых известных детских турниров по прыжкам на лыжах с трамплина, в разные годы в нём участвовали все нынешние лидеры сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина — Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева.