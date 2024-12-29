В Прикамье произошло 6 пожаров за сутки

Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за истекшие сутки 28 декабря 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 6 пожаров, из них: 2 пожара на территории Кунгурского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Березниковского городского округа, города Перми, Губахинского и Пермского муниципальных округов.