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Posted 29 декабря, 09:57

Published 29 декабря, 09:57

Modified 29 декабря, 10:07

Updated 29 декабря, 10:07

В Прикамье произошло 6 пожаров за сутки

В Прикамье произошло 6 пожаров за сутки

29 декабря 2024, 09:57
Фото: МЧС по Пермскому краю.
Пожарные напоминают: будьте осторожны в праздники: с новогодними гирляндами, фейерверками, свечами. Не оставляйте дома без присмотра малолетних детей, не оставляйте включенными электроприборы, не разводите открытый огонь около дома.

Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за истекшие сутки 28 декабря 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 6 пожаров, из них: 2 пожара на территории Кунгурского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Березниковского городского округа, города Перми, Губахинского и Пермского муниципальных округов.

Погибших и травмированных нет.

527 сотрудников МЧС обошли 1 787 домов, проинструктировали 2 715 человек о мерах пожарной безопасности и раздали 2 174 листовки (памятки).

#Пожар#Мчс#Огонь#Мчс по пермскому краю
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