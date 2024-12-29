В Прикамье произошло 6 пожаров за сутки

Posted 29 декабря, 09:57
Published 29 декабря, 09:57
Modified 29 декабря, 10:07
Updated 29 декабря, 10:07
Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за истекшие сутки 28 декабря 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 6 пожаров, из них: 2 пожара на территории Кунгурского муниципального округа, по 1 пожару на территориях Березниковского городского округа, города Перми, Губахинского и Пермского муниципальных округов.
Погибших и травмированных нет.
527 сотрудников МЧС обошли 1 787 домов, проинструктировали 2 715 человек о мерах пожарной безопасности и раздали 2 174 листовки (памятки).