Женщины не хотят в Новый год готовить, а мужчины — выбирать подарки

Posted 29 декабря, 07:31
Published 29 декабря, 07:31
Modified 29 декабря, 07:33
Updated 29 декабря, 07:33
Пермяки рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года. SuperJob выяснил, что каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. 10% от опрошенных мужчин и 10% опрошенных женщин не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков.
Закупка продуктов и общая суета напрягает по 9% и тех, и других. Не любят пермяки мыть посуду и убираться накануне и после праздников.
4% опрошенных в шоке от затрат, не нравится им раскошеливаться перед Новым годом. 2%, не поверите, не испытывают удовольствия, наряжая новогоднюю ёлку!
1% респондентов не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов.
Зато подавляющее большинство, 28% горожан, ничего не раздражает — «Это самый любимый праздник!» — они с радостью бегают по магазинам, скупают конфеты для учителей и тренеров, выбирают подарки для детей, стоят в очередях на пунктах доставки, готовят 33 салата и заливное, смотрят «Иронию судьбы» и ждут звона бокалов под бой курантов.