properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 07:31

Published 29 декабря, 07:31

Modified 29 декабря, 07:33

Updated 29 декабря, 07:33

Женщины не хотят в Новый год готовить, а мужчины — выбирать подарки

Женщины не хотят в Новый год готовить, а мужчины — выбирать подарки

29 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI.
Не все предновогодние хлопоты приятны пермякам. Оказывается, есть топ не самых любимых предпраздничных занятий.

Пермяки рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года. SuperJob выяснил, что каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. 10% от опрошенных мужчин и 10% опрошенных женщин не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков.

Закупка продуктов и общая суета напрягает по 9% и тех, и других. Не любят пермяки мыть посуду и убираться накануне и после праздников.

4% опрошенных в шоке от затрат, не нравится им раскошеливаться перед Новым годом. 2%, не поверите, не испытывают удовольствия, наряжая новогоднюю ёлку!

1% респондентов не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов.

Зато подавляющее большинство, 28% горожан, ничего не раздражает — «Это самый любимый праздник!» — они с радостью бегают по магазинам, скупают конфеты для учителей и тренеров, выбирают подарки для детей, стоят в очередях на пунктах доставки, готовят 33 салата и заливное, смотрят «Иронию судьбы» и ждут звона бокалов под бой курантов.

#Подарки#Новогодний стол#Новогодняя суета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика