Женщины не хотят в Новый год готовить, а мужчины — выбирать подарки

1% респондентов не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов.



Зато подавляющее большинство, 28% горожан, ничего не раздражает — «Это самый любимый праздник!» — они с радостью бегают по магазинам, скупают конфеты для учителей и тренеров, выбирают подарки для детей, стоят в очередях на пунктах доставки, готовят 33 салата и заливное, смотрят «Иронию судьбы» и ждут звона бокалов под бой курантов.



