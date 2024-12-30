Детективный боевик «Красный шелк» с актером из Лысьвы выйдет на экраны в феврале

Posted 30 декабря, 06:20
Published 30 декабря, 06:20
Modified 30 декабря, 06:20
Updated 30 декабря, 06:20
Фильм «Красный шелк» (12+), одну из главных ролей в котором сыграл 17-летний Ярослав Могильников из Лысьвы, выйдет в кинотеатрах с 20 февраля 2025 года. Дату выхода озвучил режиссер Андрей Волгин во время шоу «Кстати» в VK, обращает внимание издание «В курсе.ру».
В главных ролях в проекте участвовали и другие известные актеры — Милош Бикович, Глеб Калюжный и Елена Подкаминская. Сейчас фильм находится на этапе постпродакшн — это обработка, монтаж, озвучка и иные важные моменты. «Красный шелк» снимали на территории России и Китая.
По сюжету действие детектива разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов. Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены объединить усилия, чтобы раскрыть общего врага.
Актер Ярослав Могильников стал известен после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Этим летом вышел сериал «Юг» (16+), в котором юноша играет главного героя, отправившегося на поиски отца через всю страну.