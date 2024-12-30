Детективный боевик «Красный шелк» с актером из Лысьвы выйдет на экраны в феврале

По сюжету действие детектива разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов. Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены объединить усилия, чтобы раскрыть общего врага.