Главврач пермской больницы ответил шуткой на вопрос о безопасной встрече Нового года

Главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин ответил журналисту Properm.ru, как безопасно для здоровья встретить Новый год. Праздничные дни традиционно оборачиваются нарушением режима сна, нагрузкой на желудок, а если вы предпочитаете употребить алкогольные напитки, — то и печень тоже может пострадать. Как сохранить свое здоровье в Новый год?