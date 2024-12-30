Главврач пермской больницы ответил шуткой на вопрос о безопасной встрече Нового года

Posted 30 декабря, 12:28
Published 30 декабря, 12:28
Modified 30 декабря, 12:30
Updated 30 декабря, 12:30
Главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин ответил журналисту Properm.ru, как безопасно для здоровья встретить Новый год. Праздничные дни традиционно оборачиваются нарушением режима сна, нагрузкой на желудок, а если вы предпочитаете употребить алкогольные напитки, — то и печень тоже может пострадать. Как сохранить свое здоровье в Новый год?
«Ответ подсмотрел у одного из своих любимых писателей, А. П. Чехова.
„Нового года не встречал, лег в 11 часов“.
Антон Чехов, 1 января, 1898 г.»,
— написал Андрей Владимирович в Telegram-канале «Великолепная Четвёрка/ГКБ 4». И поздравил всех с наступающим праздником, пожелав крепкого здоровья.
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