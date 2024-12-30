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Posted 30 декабря, 04:30

Published 30 декабря, 04:30

Modified 30 декабря, 04:30

Updated 30 декабря, 04:30

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье с 30 декабря по 1 января

Какой будет погода в Пермском крае в ближайшие три дня? Отвечают синоптики

30 декабря 2024, 04:30
Фото: properm.ru.

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье с 30 декабря по 1 января

Сильные порывы ветра сделают ощущаемую температуру воздуха ниже фактической.

Погодные условия в новогодние выходные в Пермском крае могут стать самыми теплыми с 2019 года. Серьезных морозов не ожидается, но будет облачно со снегом и ветрено, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 30 декабря, в Прикамье облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -9…-4°, днем -8…-3°. В Перми облачно, преимущественно без осадков, в течение суток температура воздуха -6…-4°. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Во вторник, 31 декабря, в регионе и Перми облачно, снегопады будут умеренными. В крае в течение суток температура воздуха ожидается на уровне -7…-2°. В Перми ночью -7…-5°, днем -4…-2°. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с.

2025 год тоже начнется с небольших снегопадов. В Прикамье 1 января прогнозируется облачная погода, температура воздуха ночью -9…-4°, днем -8…-3°. В Перми ночью -6…-4°, днем -5…-3°. По всему региону ожидается юго-западный, южный ветер 6-11 м/с.

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