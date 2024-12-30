Какой будет погода в Пермском крае в ближайшие три дня? Отвечают синоптики

Posted 30 декабря, 04:30
Published 30 декабря, 04:30
Modified 30 декабря, 04:30
Updated 30 декабря, 04:30
Погодные условия в новогодние выходные в Пермском крае могут стать самыми теплыми с 2019 года. Серьезных морозов не ожидается, но будет облачно со снегом и ветрено, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 30 декабря, в Прикамье облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -9…-4°, днем -8…-3°. В Перми облачно, преимущественно без осадков, в течение суток температура воздуха -6…-4°. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Во вторник, 31 декабря, в регионе и Перми облачно, снегопады будут умеренными. В крае в течение суток температура воздуха ожидается на уровне -7…-2°. В Перми ночью -7…-5°, днем -4…-2°. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с.
2025 год тоже начнется с небольших снегопадов. В Прикамье 1 января прогнозируется облачная погода, температура воздуха ночью -9…-4°, днем -8…-3°. В Перми ночью -6…-4°, днем -5…-3°. По всему региону ожидается юго-западный, южный ветер 6-11 м/с.