Какой будет погода в Пермском крае в ближайшие три дня? Отвечают синоптики

Сегодня, 30 декабря, в Прикамье облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -9…-4°, днем -8…-3°. В Перми облачно, преимущественно без осадков, в течение суток температура воздуха -6…-4°. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Во вторник, 31 декабря, в регионе и Перми облачно, снегопады будут умеренными. В крае в течение суток температура воздуха ожидается на уровне -7…-2°. В Перми ночью -7…-5°, днем -4…-2°. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с.