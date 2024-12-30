МЧС и синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Прикамье

Posted 30 декабря, 11:45
Published 30 декабря, 11:45
Modified 30 декабря, 11:45
Updated 30 декабря, 11:45
Завтра, 31 декабря, местами по Пермскому краю утром и днем ожидается снег. В некоторых территориях снегопад будет сильным, в отдельных районах также образуются гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
В связи с сильными порывами ветра старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Не паркуйте автомобили поблизости. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и отключить из сети все электроприборы, если произошла авария на электросетях. На дорогах соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительны.