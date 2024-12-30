МЧС и синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Прикамье

В связи с сильными порывами ветра старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Не паркуйте автомобили поблизости. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и отключить из сети все электроприборы, если произошла авария на электросетях. На дорогах соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительны.